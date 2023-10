Un Tour de France dans votre salon : un Bruxellois crée "Mind Cycling", un jeu de société basé sur le cyclisme

”J’aime bien ce sport et j’aime bien jouer, depuis l’enfance, avec des petits coureurs”, explique-t-il tout en nous détaillant les ficelles de son jeu, lors d’une présentation au Café Jeu Chez Cubitus, à Woluwe-Saint-Lambert. “Je me souviens des séances avec des petits coureurs qu’on faisait avancer sur le carrelage, en fonction des résultats des dés. J’ai ensuite continué à jouer avec mes enfants. Je perdais souvent face à eux ! C’était un peu irritant d’avoir l’impression d’être toujours malchanceux aux dés. Je leur ai alors dit que j’allais créer un jeu sans dés. Ils ne me croyaient pas au début.”

À lire aussi

Un jeu sans dés

Mais, lors de son temps libre, ce prof de français en Flandre imagine des règles et des fonctionnements originaux. Tous ne fonctionnent pas. Il les modifie, les adapte. Et les teste avec ses enfants et ses amis. “Cela date de 2010… Quand cela a bien marché au niveau du ressenti du jeu, mon père m’a demandé pourquoi je ne le commercialisais pas… Pendant le covid, j’ai eu plus de temps pour y réfléchir.”

Il décide ensuite de se lancer. Via Kickstarter, une plateforme bien connue des joueurs. Un pari qui mérite de réussir (il est déjà financé !), car Mind Cycling est solide. Sans dé et sans carte, il n’y a effectivement pas de hasard. Juste de la tactique, avec votre équipe nationale, composée de rouleurs-coéquipiers, grimpeurs ou sprinters en fonction du parcours proposé.

À lire aussi

Trois catégories de cyclistes qui ont des aptitudes (et donc des vitesses) différentes en fonction du relief. Le vélo est un sport individuel qui se dispute en équipe, et Mind Cycling l’a bien compris : il sera précieux de regrouper vos coureurs, pour que vos coéquipiers puissent ravitailler les grimpeurs ou les sprinters pour leur donner plus de punch aux endroits stratégiques. Pour avoir aussi un bon train. Et ne pas laisser vos adversaires profiter de votre roue et de son aspiration ! Attention, chouettes tensions en vue dans votre salon !

Mind Cycling, de Philippe Scheinok. Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans. Partie de 20 à 60 minutes. Prix de base : 43 euros (-15 % pour les 100 premiers acheteurs).