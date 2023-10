Altercation au collège échevinal de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux nie avoir blessé Abdellah Achaoui: “C’est tout à fait insupportable”

L’origine de l’histoire : la révocation d’un fonctionnaire communal à propos de laquelle il y avait un désaccord entre socialistes. L’échevin aurait fait mention du père de Catherine Moureaux, ancien bourgmestre socialiste de Molenbeek, l’estimant meilleur gestionnaire. La fille de Philippe Moureaux, l’actuelle bourgmestre, n’aurait pas digéré, et l’aurait expulsé violemment de son bureau, le griffant au passage.

C’est précisément ce moment qui retient toute l’attention. Les autres échevins socialistes, présents au moment des faits, et leurs collègues libéraux qui auraient entendu des cris, ne s’expriment pas publiquement. Et si La Capitale évoque brièvement des griffures, un certificat médical impliquant un arrêt de travail pour Achaoui qui est actuellement en Turquie (le voyage n’ayant rien à voir avec l’incident), et une plainte à la police, qui n’a finalement pas été déposée.

Trente minutes après les faits, la presse contactait déjà la bourgmestre molenbeekoise, qui en déduit que c'est son échevin qui a fait sortir l'info. C'est la raison pour laquelle Catherine Moureaux a saisi la commission de vigilance du Parti, avant d'être imitée par Abdellah Achaoui.

Contactée, la bourgmestre molenbeekoise n’exclut pas de déposer plainte pour diffamation. Mais elle ne nie pas non plus qu’il y a eu un désaccord entre elle et son échevin. “Il s’agit de diffamation. Je n’ai pas blessé physiquement qui que ce soit. C’est tout à fait insupportable.”