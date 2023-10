"Bruxelles Numérique", c’est non: "Nous voulons des guichets physiques pour une ville qui reste humaine"

Un adulte francophone sur dix est analphabète

À tous, vraiment ? Ce mardi, plus de 200 associations, qui défendent les droits des personnes qui ont du mal avec les chiffres et les lettres, viendront une fois de plus dénoncer, dans les rues de la capitale, "les conséquences désastreuses" de ce projet “qui incarne les dangers de la numérisation des services publics et d’intérêt général”. Rappelons qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, un adulte sur dix est analphabète et donc, de facto, exclu du numérique.

Que se passera-t-il pour eux ? Le ministre Clerfayt se veut rassurant : il n’est pas question de supprimer les guichets physiques. L’ordonnance prévoit en effet le droit d’interagir avec un agent de l’autorité publique (accueil physique ou service téléphonique). Mais, sur le terrain, les associations en contact avec les citoyens exclus du numérique constatent déjà les dégâts du tout-au-clic. Prendre un rendez-vous médical, s’inscrire comme demandeur d’emploi, remplir sa déclaration d’impôts, c’est devenu mission (quasi) impossible sans outils numériques.

guillement J'ai un ordinateur mais je ne sais pas utiliser Itsme. Je ne sais pas comment ça fonctionne...

”Je suis incapable de demander un rendez-vous à la commune par internet. Quand je leur téléphone, on ne répond pas. Ça sonne dans le vide. Et quand je vais sur place, c’est fermé. J’ai un ordinateur, mais je ne sais pas utiliser Itsme. Je ne sais pas comment ça fonctionne”, explique Marguerite, 73 ans.

Le secteur associatif mobilisé depuis près d'un an

Selon les résultats d’une étude de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse rendus publics fin août, 84 % des procédures administratives en Région de Bruxelles-Capitale sont accessibles en ligne (contre 75 % dans l’Union européenne).

Mais chaque citoyen est susceptible d’avoir un jour besoin de guichets – de poste, de train, de banque, d’administration communale, etc. – accessibles et de qualité, plaide la plateforme d'associations.

Le secteur associatif bruxellois, qui se mobilise depuis près d’un an contre cette ordonnance, manifestera ce mardi à 14 heures, place de l’Albertine, pour dire non à “Bruxelles Numérique” et oui à une ville humaine, avec des guichets "avec des vraies personnes", qui permettent à chacun et à chacune d’accéder aux services et aux droits.