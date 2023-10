La police intervient dans les locaux de l'ambassade palestinienne à Etterbeek: un homme arrêté

"Nous venons d'être attaqués à la Mission de la Palestine auprès de l'UE, en Belgique et au Luxembourg, par des fanatiques israéliens", a affirmé la diplomate Alaa Jadallah sur Facebook et X, anciennement Twitter. "Ils ont dit que nous n'avions pas le droit d'exister et que nous étions des terroristes. Ils voulaient enlever le drapeau palestinien et le remplacer par le drapeau israélien, comme si ce qui se passe actuellement en Palestine ne suffisait pas, comme si le massacre actuel, le blocus et la répression en Palestine ne suffisaient pas."

"Ils viennent nous menacer ici en Belgique", explique-t-elle encore dans la vidéo. "Merci à la police belge d'avoir agi rapidement, mais nous ne nous sentons pas en sécurité en tant que Palestiniens. Nous nous sentons poursuivis par les Israéliens partout parce que nous défendons notre droit à l'autodétermination, notre droit à avoir un État palestinien."

"Nos agents sont effectivement intervenus dans le bâtiment de la Mission de la Palestinienne ce matin", a confirmé Wout Monteyne, porte-parole de la zone de police Montgomery. "Un homme voulait retirer le drapeau palestinien et installer un drapeau israélien. Il a été arrêté administrativement."