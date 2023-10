Schaerbeek vers le non-remplacement de l’échevine De Fierlant : "100 000 euros, c’est 100 000 euros, je les préfère dans la poche du citoyen"

À lire aussi

L’idée semble approuvée par bon nombre de conseillers de l’opposition. Et dans la majorité ? “Pour l’instant, c’est aux libéraux schaerbeekois d’en parler entre eux”, répond le cabinet de la bourgmestre Jodogne (Défi). Pour rappel, La Liste du Bourgmestre est composée de membres de Défi, mais aussi de Libéraux Schaerbeekois qui ont rejoint la LB après la scission du MR de Schaerbeek en 2012. Lorraine De Fierlant en faisait partie, avec Didier Schiffeleers, Mohamed Echouel et Maxime Baudaux.

Un schisme chez les libéraux

”Au sein des libéraux schaerbeekois, il y a un schisme entre les anciens et les plus jeunes, dont faisait partie Lorraine De Fierlant”, confie Didier Schiffeleers qui préside les Libéraux Schaerbeekois depuis 2019. Entendons que ce schisme divise d’un côté De Fierlant et Baudaux face à Schiffeleers, Echouel, et Bernard Guillaume qui a donc préféré claquer la porte. “Au sein de la désormais ex-majorité, ce schisme a fait son bonhomme de chemin, bien qu’il soit resté un désaccord politique cordial.” En clair, les plus anciens reprochaient à Lorraine De Fierlant et Maxime Baudaux de “suivisme” d’Ecolo et du collège sur les points qui n’ont cessé de diviser la caste politique schaerbeekoise : la mobilité, le stationnement et le PRI.

À lire aussi

La rupture est-elle consommée ? Il est bien trop tôt pour le dire, la décision sur le remplacement, ou non, de Lorraine De Fierlant n’est pas encore prise. Mohamed Echouel hésite à endosser la nouvelle fonction, et Maxime Baudaux n’est pas hors course non plus, en dépit de son “suivisme” d’Ecolo.

(Encore) un siège de moins pour la LB

”Mais d’un avis purement personnel et non-concerté avec les libéraux schaerbeekois, et au vu du contexte impliquant une prise de fonction de janvier et jusqu’à juin, après quoi nous serons en campagne, se risque Didier Schiffeleers, je ne la remplacerais pas.” Il met, comme Cédric Mahieu qui a porté la motion des Engagés, l’argument financier en avant. “100 000 euros, c’est 100 000 euros. Je les préfère dans la poche du citoyen que pour un échevin fantôme.”

Sur le plan comptable néanmoins, ce non-remplacement affaiblirait un peu plus le Collège schaerbeekois qui n’est, pour rappel, plus en majorité. Avec l’absence de Michel De Herde (Défi) pour raisons judiciaires, le collège schaerbeekois passerait de onze à neuf sièges au conseil communal. L’alliance normalement majoritaire LB-Ecolo-Groen compterait donc 22 sièges sur 47. Dans les faits, l’impact est moindre, puisqu’opposition et majorité ont adopté, le mois dernier, un accord pour une gestion qui s’apparente à des affaires courantes au gouvernement fédéral.