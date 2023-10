19 cuisines et jusqu’à 250 clients par jour : le projet de food market à Cureghem fait un pas en avant

©D.R.

Il s’agit ici de la deuxième version de ce projet inspiré du Wolf, un food market du centre de Bruxelles qui compte 19 restaurants, deux bars, une microbrasserie et une chocolaterie.

Dans celui de Cureghem on trouverait finalement 19 cuisines, 75 places pour les clients en intérieur et 50 à l’extérieur. Pour faire tourner la machine, jusqu’à 29 travailleurs pourront être présents simultanément sur le site de 1 427 m2 (contre un peu plus de 1 700 m2 dans la configuration actuelle de salle d’événementiel.)

©D.R.

Dans leur dossier, les porteurs du projet tablent sur une fréquentation quotidienne (en été) de 250 clients. Lors des heures de pleine activité du site, on pourrait atteindre un total de 29 livraisons par heure (22 à vélo – donc une toutes les 3 minutes et 7 à moto/scooter – donc une toutes les 8 minutes).

Ce flux inquiète certains riverains dont les craintes ont été rapportées par le conseiller MR. Il a rapidement été rassuré par le bourgmestre : les plans ont été revus par rapport à la première version. Le projet prévoit maintenant 8 emplacements vélo et 2 emplacements scooter pour les livreurs.

La commission de Concertation a toute de même émis quelques conditions avec son avis favorable comme quelques espaces à végétaliser ou des harmonies de matériaux à respecter mais rien de très contraignant.

Selon nos confrères de la Capital, les travaux du Food market devraient prendre quelques mois après l’obtention du permis. Le site devrait donc terminer sa transformation en 2024.