Atenor obtient le dernier permis nécessaire pour finaliser le quartier City Dox à Anderlecht

En 2011 le promoteur Atenor achetait un terrain de 5 hectares le long de la digue du canal juste au Sud du pont Pierre Marchant. Depuis les chantiers s’enchaînent pour faire sortir de terre les différents lots qui composent le nouveau quartier City Dox. “En tout, il offre près de 900 logements, ainsi que des espaces de travail, une maison de repos, des activités productives, des équipements et des commerces,” explique Atenor dans un communiqué où le promoteur en profite pour annoncer l’obtention du permis pour son lot 6, le dernier du quartier. Cette dernière étape comporte la création de 122 appartements ainsi que de 2 300 m² d’espaces de travail et de commerces. Le tout sera réparti entre une tour de 14 étages et une de 8 reliées par un socle sur le toit duquel se trouvera un jardin.