La Tournée du Canotier, avec les stars du rire de demain, à Bruxelles

Cette fameuse Tournée du Canotier, qui tourne aux quatre coins de la Wallonie et met en avant six pépites de l'humour made in Belgium (Juan Rodrigues, Sarah Lélé, Niko Panoz, Ilona Dufrêne, Bilal Lasiri et Anthony Circus) se terminera ensuite à la Nef à Namur, le 9 novembre, dans ce joyau du XVIIIe siècle (une ancienne Église Notre Dame d'Harscamp, désacralisée en 2004). Avec cette Tournée du Canotier, l'objectif est triple pour le FIRR : "la mise en lumière d'artistes émergents, la création de synergies entre les artistes et la rencontre avec le public."