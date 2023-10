Philippe Close a subi une intervention chirurgicale au cœur : “allez faire des examens de santé régulièrement, même en bonne santé”

C’est son frère qui l’a opéré, au CHR de Namur donc. Concrètement, Philippe Close a subi une coronarographie et s’est fait poser deux stents sur l’artère partiellement bouchée. Il s’agit d’un petit ressort ou tube métallique ajouré placé dans l’artère coronaire pour rétablir le flux sanguin. “Ça va très vite, moins d’une heure. Et sans anesthésie générale. On ne sent rien.” Seule contrainte : une nuit obligatoire à l’hôpital car certaines personnes rejettent le stent.

Âgé de 52 ans, le bourgmestre bruxellois affiche un taux de cholestérol trop élevé depuis longtemps, “alors que je fais attention à mon alimentation et ne bois quasiment jamais d’alcool, maximum une ou deux bières par mois.” Cela ne l’empêche pas de pratiquer régulièrement des examens médicaux. “En Belgique, on a l’immense chance d’avoir une sécurité sociale efficace. Je fais une prise de sang tous les ans, je fais des examens de santé régulièrement. C’est la clé. Je ne suis pas hypocondriaque mais j’estime qu’il faut aller voir son médecin quand on est en bonne santé, pratiquer des examens avant de tomber malade. Après, il est trop tard.”

Mordu de sport et, surtout, de vélo (route et VTT), le socialiste remontra sur son engin la semaine prochaine “en douceur”. “C’est dur mais je dois m’y tenir. Je roule dès que je peux. Généralement le samedi matin très tôt. Il m’arrive de rouler 80 à 100 kilomètres d’une traite. Ça me fait un bien fou.”