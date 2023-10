Trafic de drogue: "On a des jeunes, parfois des mineurs, qui viennent pour 'travailler' dans la zone Midi en faisant le guet contre 100 ou 200 euros"

Neuf hotspots (points d’attention) ont été identifiés. Ces points et leurs environs ont vu les efforts des policiers s’intensifier. “On ne retirait pas forcément du monde ailleurs. Mais quand des agents n’étaient pas en opération, on leur demandait de circuler autour de ces spots”, développe le chef de corps Jurgen De Landsheer. L’absence de match de football pendant l’été et le renfort du fédéral arrivé en cours de plan pour la gare du Midi a aussi permis de libérer des effectifs de police locale pour ces sites.

À Forest, la zone Midi s’est concentrée sur les zones Saint-Antoine, Saint-Denis et parc de Forest. Pour Saint-Gilles il s’agissait de la gare du Midi, de la place Bethléem et de Parvis. Pour Anderlecht : le centre (Vaillance), Cureghem et le Peterbos.

À lire aussi

602 actions de police

602 actions de police ont été planifiées pendant cette période sur les trois communes (principalement à Anderlecht et Saint-Gilles). 4.833 procès-verbaux et sanctions administratives ont été délivrés dont 158 basées sur les arrêtés des bourgmestres de Saint-Gilles et d’Anderlecht sur l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique dans certains quartiers (Cureghem, Vaillance, Parvis de Saint-Gilles et place Bethléem).

“Cet arrêté est davantage un outil pour les policiers. On fait plutôt de la prévention sur base de ces arrêtés que des sanctions aveugles, précise le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette (PS). Le dispositif a d’ailleurs été prolongé et une réflexion est en cours pour le faire passer dans le règlement général de police le rendant permanent. “C’est un vrai débat de société, quand on a interdit la cigarette par endroits c’était vu comme une mesure liberticide et aujourd’hui c’est accepté. L’alcool est une drogue dure, cela pourrait être pareil.”

Sur les autres cibles du plan été, 22 opérations pour tapages nocturnes ont été aussi menées. Côté Horeca, 62 rapports ont été dressés pour des problèmes dans l’exploitation d’établissements. Suite à ces avertissements, 12 lieux ont été fermés administrativement faute d’amélioration ou de mise en conformité.

177 kg de stupéfiants saisis

La lutte contre le deal était un des gros axes du plan. 177 kg de stupéfiants ont été saisis pour un montant de 116.000 euros. 215 PV ont été dressés. Plusieurs filières ont été complètement remontées.

Plus révélateur, les arrestations (privations de liberté) ont été nombreuses : 1.416 en trois mois, 791 à Anderlecht, 418 à Saint-Gilles et 162 à Forest (45 ont été effectuées en dehors du territoire de la zone). Parmi elles, 222 concernaient des mineurs et 22 concernaient des personnes dont l’âge ne pouvait pas être indiqué. Fait notable : sur toutes ces arrestations, seulement 441 concernait des résidents des trois communes de la zone. “On a donc un phénomène où des personnes de l’extérieur viennent ici et produisent des nuisances, explique le chef de corps. Pour le deal c’est flagrant. On a des jeunes parfois des mineurs qui viennent pour 'travailler' dans la zone Midi en faisant le guet contre 100 ou 200 euros. Ils viennent parfois en train, de Liège, de Verviers… parce qu’il y a du “travail” ici.”

Parler de travail n’est pas un euphémisme. “Des personnes nous ont demandé des attestations d’arrestation pour justifier à leur 'patron' qu’ils avaient perdu quelques heures de travail,” déplore le chef de corps.

guillement Pour le deal c’est flagrant. On a des jeunes parfois des mineurs qui viennent pour 'travailler' dans la zone midi en faisant le guet contre 100 ou 200 euros.

Parmi les 1.416 privations de liberté, 805 étaient judiciaires. Dans ces dernières, on compte 154 mises à disposition du parquet : 104 pour coups et blessures, 35 pour des faits de stupéfiants et 15 pour d’autres faits.

Derrière les chiffres

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), souligne des résultats impressionnants : “c’est du jamais vu en trois mois.” Oui mais voilà, des voix s’élèvent notamment déjà à Cureghem pour signaler des phénomènes de report (autrement dit, quand on cible des problèmes quelque part, ils se déplacent) surtout depuis les opérations du Fédéral autour de la Gare du Midi. Le bourgmestre d’Anderlecht et la zone expliquent qu’il est trop tôt pour objectiver ce phénomène. Interroger sur le secteur de la porte de Hal ou certains observe aussi ce report, Jean Spinette assure que la situation était déjà dramatique avant et que le problème a été mis en lumière avec les grosses opérations des derniers mois. “Les gens y font plus attention maintenant.”

À lire aussi

À Forest, on ne nie pas le phénomène de report. “C’est historique et c’est le problème de toutes les mandatures, déplore la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo). Toutefois le 'plan été' aura permis à tous les services de polices mais aussi à tous les services communaux de propreté et prévention de se connaître et de se coordonner. L’objectif maintenant c’est de garder cela au quotidien.”

Avec les retours de l’encadrement des deux stades de la zone (Marien et Lotto Parc), les effectifs vont fatalement être moins présents sur les autres problématiques. “Mais le mouvement est lancé et les prochaines opérations se mèneront plus facilement. Tous les interlocuteurs se connaissent.” La zone prévoit d’ailleurs de relancer un plan “Respect” dès janvier et pour toute l’année 2024 en ciblant par saisons des problématiques spécifiques tout en maintenant les efforts contre le deal et les violences. “Le cambriolage par exemple est plus présent dans les mois de l’année où la lumière naturelle dure moins longtemps. On accentuera la lutte contre ce phénomène à ce moment-là.”

À lire aussi

”Des quartiers où il fait bon vivre”

Les trois bourgmestres l’assurent, les quartiers ne doivent pas souffrir de l’image qu’en donne une très petite minorité. “Il y a eu des activités tout l’été dans nos trois communes. Il y a des associations qui animent les rues, des concerts, des familles qui vivent. Ce sont des quartiers où il fait bon vivre, symbole d’un Bruxelles multiculturel et nous soutiendrons toujours les habitants pour défendre cela,” poursuit l’édile forestoise.

Reste que pour elle, comme pour ses homologues, la solution policière n’est qu’un aspect du problème et encore, “le parquet de Bruxelles comme la zone manque d’effectif”, martèle Jean Spinette. La Forestoise est plus inquiète pour la jeunesse. “Qu’est-ce que l’on a à proposer à des jeunes qui seraient attirés par cet argent de la drogue ?” Pour Jean Spinette, il faut casser le cercle ou “l’économie de la survie des publics précarisés, se greffe au capitalisme de la drogue.”

Seule solution pour les élus : “ne pas abandonner les associations, le secteur de l’inclusion sociale et celui de la lutte contre le sans abrisme.”