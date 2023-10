L’acte de vente original, signé par Napoléon, qui a permis le sauvetage du domaine royal de Laeken est mis aux enchères.

”Après la Révolution française, le château et son parc où résidaient les archiducs d’Autriche furent aliénés et mis en vente par le régime. Plusieurs habiles spéculateurs sautèrent sur l’occasion en vue de le démolir pour en vendre les matériaux. En 1803, alors que Napoléon Bonaparte assistait à plusieurs exercices militaires dans la région, un peu par hasard, il fut charmé par ce domaine. Il décida de l’acheter et entama immédiatement des travaux de restauration.​​ ​Un an plus tard, en 1804, Napoléon se proclama empereur. Poussé par ses rêves de grandeurs, Napoléon jeta son dévolu sur les bois, les prés et les prairies qui entouraient le château. Le hasard voulu qu’un certain Emmanuel Piers, rentier de son état, ait acquis ce lot de 20 hectares l’année précédente. D’après l’histoire, son intention était de vendre le terrain en plusieurs lots en sa qualité de “Promoteur de biens immobiliers”. Mais Napoléon vint contrecarrer ses projets, et le domaine de Laeken fut sauvé de son triste sort.”

Signé par Napoléon Bonaparte, l'acte de vente du domaine royal de Laeken sera mis en vente aux enchères ce week-end. ©DR

Le prix de départ de ce “petit morceau d’histoire de Bruxelles et de la Belgique” a été fixé à 3000 euros. Intéressés ? Arenberg Auctions organise deux ventes aux enchères a lieu les 13 et 14 octobre prochains, rue aux Laines à Bruxelles, à proximité du Sablon. Au total, 900 lots seront proposés à la vente.