L’ambassade d’Azerbaïdjan finançait une exposition à Bruxelles avec l’aval de la Région

Quatre mois après la démission de son prédécesseur Pascal Smet dans le dossier de l'Irangate, Ans Persoons est passée à un cheveu d'un potentiel nouveau scandale… Les protestions de personnes issues de la communauté arménienne de Belgique, qui ont dénoncé une propagande du régime azéri sous couvert de culture, ont fait reculer la socialiste.

À lire aussi

Une rencontre avec Pascal Smet

Cette exposition a en effet été en partie financée par l’ambassade d’Azerbaïdjan à Bruxelles. Et ce, alors que ce 5 octobre, le Parlement européen a dénoncé un nettoyage ethnique en cours, condamnant l’agression des forces azerbaïdjanaises contre les populations arméniennes du Nagorny Karabakh.

"La Région bruxelloise n'est pas à l'initiative de cette exposition, précise le cabinet d'Ans Persoons (Vooruit). Il s'agissait d'offrir uniquement un espace d'accueil. L'exposition elle-même était couverte financièrement par l'ASBL Atabey et l'ambassade d'Azerbaïdjan, et non par des fonds publics de la Région bruxelloise. Cependant, une telle mise à disposition gratuite des Halles Saint-Géry n'est plus appropriée étant donné le contexte géopolitique altéré. Nous souhaitons éviter toute instrumentalisation à des fins politiques de cette exposition. Les circonstances ne permettent plus une coopération au bénéfice de la diplomatie culturelle sans faire l'objet d'une politisation."

À lire aussi

Le cabinet d’Ans Persoons ajoute qu’elle n’a jamais rencontré d’officiels de l’ambassade d’Azerbaïdjan.

Il précise cependant qu'une "réunion bilatérale s'est tenue le 26 janvier 2022 entre l'ambassadeur et l'ancien secrétaire d'État bruxellois, à l'insistance de la partie azerbaïdjanaise". La Région bruxelloise ne se serait toutefois pas contentée de fournir le lieu de l'exposition.

Frank Depaifve, commissaire en charge de l'exposition pour Atabey, précise ainsi qu'"initialement, c'est un collaborateur du secrétariat d'État qui nous a contactés en novembre 2022 pour que nous aidions le Réseau Art Nouveau dans ses relations avec plusieurs pays, dont l'Azerbaïdjan". "C'est seulement à la suite de cet échange que nous nous sommes intéressés au patrimoine de Bakou et que nous avons décidé de proposer à l'ambassade d'Azerbaïdjan d'être partenaires", affirme-t-il.

Un voyage en Azerbaïdjan

Pascal Smet et Ans Persoons ont-ils manqué de prudence ? Car l'intervention de cette dictature et ce, même avant l'intensification du conflit, n'est pas anodine. Ce pays tente de s'attacher la bienveillance des responsables politiques occidentaux par des invitations prestigieuses à Bakou ou à des dîners luxueux dans leurs ambassades, notamment à Bruxelles. C'est ce qu'on appelle la "diplomatie du caviar". En 2018, 14 parlementaires avaient ainsi été exclus à vie par le Conseil de l'Europe, car mis en cause dans un vaste scandale de corruption au profit de l'Azerbaïdjan.

Cette stratégie d’influence s’étend à la culture, via le mécénat, afin de diffuser une bonne image du pays.

En mai, Atabey, l’ASBL chargée d’organiser l’exposition, a ainsi été invitée en Azerbaïdjan durant deux semaines pour y préparer l’exposition.

Franck Depaifve était du voyage. Selon lui, cette exposition, même financée par le régime azéri et malgré l'actualité, restait opportune. "La guerre en Irak a été entreprise par les États-Unis sous des motifs fallacieux. Ce n'est pas pour autant qu'on a fait interdire des films comme Matrix ou Pirates des Caraïbes. La culture devrait pouvoir rester un prétexte aux dialogues", argumente-t-il.

Une ex position sur la minorité juive

D'autant qu'il l'assure : "Il n'y a pas eu la moindre ingérence ni droit de regard de l'ambassade d'Azerbaïdjan sur le contenu de l'exposition, à aucun moment. Un sujet sur l'Art Nouveau n'est pas un outil de propagande, même si nous comprenons qu'il puisse déranger vu l'actualité."

Sur place, les membres d'Atabey ont eu des discussions sur la "laïcité" directement avec le ministre des Cultes. Or, Mubariz Gurbanli n'est autre que le leader d'une propagande azérie, souvent au discrédit des Arméniens, qu'il diffuse dans différents médias communautaires en Occident. "J'ai rencontré aussi l'ambassadeur belge basé à Bakou, mais aussi celui d'Israël qui nous a dit que l'Azerbaïdjan était le seul pays au monde où il n'y avait pas la moindre trace d'antisémitisme", objecte Franck Depaifve. Ce dernier a tiré de ses rencontres et de sa visite dans le Caucase un recueil de photographie sur la communauté juive d'Azerbaïdjan (NdlR : à différencier de l'expo Art Nouveau, prévue à Bruxelles). Un article a également été publié dans l'hebdomadaire Actualité Juive, qui loue la tolérance qui règne dans cette ancienne république soviétique. "Les choix religieux semblant n'avoir aucune importance pour les Azerbaïdjanais", peut-on y lire.

De quoi faire tiquer des personnalités issues de la communauté arménienne. Israël est devenu l'un des principaux alliés de l'Azerbaïdjan. "L'expo omet de parler, en plein conflit, des 120 000 habitants de langue arménienne du Haut-Karabakh et de la minorité chrétienne en Azerbaïdjan", nous glisse l'une d'elles.