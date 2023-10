Les prix des maisons en baisse pour la première fois depuis cinq ans à Bruxelles : découvrez le prix dans votre commune

De son côté, le prix des appartements s’est stabilisé ces derniers mois : +1,5 % mais avec 1,9 % d’inflation. Sur cinq ans, la tendance reste positive : +22,3 % (inflation 18 %).

Bruxelles reste la région la plus chère du pays pour les maisons (556 081 € en moyenne sur les neuf premiers mois de l’année) ainsi que pour les appartements (285 338 € en moyenne). Ces derniers se taillent par ailleurs une bonne part du marché acquisitif bruxellois : 65,2 % des ventes concernaient des appartements cette année. Fednot se réjouit de cette légère contraction du marché bruxellois. “Le fait que le marché marque un temps d’arrêt constitue une bonne nouvelle pour une partie des candidats acquéreurs. Cela reste relativement très cher d’acheter à Bruxelles, le marché reste tendu. Mais, pour quelqu’un qui veut y vivre, cela reste intéressant d’acheter à Bruxelles.”

Moins, par contre, pour les investisseurs. “Avec les taux d’intérêt élevés et le coût de la rénovation, acheter un bien pour le louer devient moins intéressant.” C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’activité immobilière a légèrement baissé cette année (-1,7 %). "Le marché bruxellois est un peu plus influencé par les investisseurs que la Flandre ou la Wallonie. Avec les taux d’intérêt élevés, ils sont plus frileux qu’il y a deux ans.”

À lire aussi

guillement Avec les taux d’intérêt élevés et le coût de la rénovation, acheter un bien pour le louer devient moins intéressant.

La Fédération des notaires félicite également les mesures fiscales prises par le gouvernement bruxellois sous cette législature. “On ressent leurs effets sur la demande même si la plupart des candidats acquéreurs ciblent les mêmes quartiers.” Ixelles, le haut de Saint-Gilles, une partie de Forest, les deux Woluwe, Watermael-Boitsfort constituent les zones les plus recherchées donc les plus chères. “C’est compliqué d’aller dans ces quartiers pour un jeune ménage.”

Renaud Grégoire reste persuadé qu’une acquisition dans certaines zones moins populaires aux yeux des candidats reste un choix intéressant. “Je suis convaincu qu’à moyen terme, la Ville de Bruxelles, Molenbeek, une partie de Schaerbeek seront des zones tout aussi agréables que celles prisées aujourd’hui.”

À lire aussi

Plus en détail, l’évolution du prix des appartements oscille entre -7 % (hors inflation) notamment à Watermael-Boitsfort et Evere et +15,3 % à Saint-Josse-ten-Noode, qui fait figure d’exception dans un tableau bruxellois plutôt stable.

Côté maisons, la tendance baissière est quasi générale. À noter : -18,3 % à Ganshoren et -14 % à Uccle (hors inflation de 1,9 %). Anderlecht baisse de 1 %, Ixelles de 0,9 %, Evere de 3,3 %, Jette de 6,9 %, Auderghem de 7,3 %, Schaerbeek de 7,8 %, Molenbeek-Saint-Jean de -5,3 % Saint-Josse-ten-Noode de 7,9 % et Woluwe-Saint-Pierre de 6,1 %.

Seules Forest, Koekelberg et Watermael-Boitsfort affichent une hausse significative avec respectivement +6,3 %, 9 % et 7,6 %. Toujours hors inflation. Berchem-Sainte-Agathe prend 2,5 %, Saint-Gilles 5,8 %, Woluwe-Saint-Lambert 1,5 %, la Ville de Bruxelles 1,5 % et Etterbeek 3,8 %.