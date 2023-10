Terrain Varda, poumon vert d’Ixelles : 11 000 m2 de potagers, 13 000 m2 de logements et un nouveau plan sur la table

©D.R.

Au début de la mandature, la nouvelle majorité à repris le dossier. “On n’a pas voulu voir l’impact environnemental comme un obstacle mais plutôt comme un guide pour orienter le futur plan, poursuit l’échevin. Et voici donc un nouveau projet de PPAS sur la table. Ce type de plan encadre le développement de projet à venir sur une zone. “Sans ce travail, la zone ne serait régie que par le plan régional d’affectation du sol qui considère que toute l’espace est à bâtir.”

Du public, que du public

Le terrain aurait donc fait l’objet de belle spéculation immobilière et rapporter gros à Ixelles. “Ce qui n’est pas négligeable vu l’état des finances des communes, explique le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo). Toutefois, dès le début de la mandature, nous avons voulu mettre des balises claires. Nous voulions tenir compte des enjeux environnementaux, ce qui est une forme d’investissement pour l’avenir, offrir un espace vert aux habitants, maintenir l’activité potagère qui s’est développée sur le site et permettre la création de logements abordables pour que tous les profils puissent s’installer à Ixelles.”

Le nouveau plan prévoit donc la construction de 12 700 m2 de logements (pour une implantation au sol de 3 600 m2) ce qui représenterait environ 120 logements et quelque 300 habitants. Contrairement au précédent PPAS, ces logements ne seraient pas autorisés totalement en front de front de rue mais plutôt perpendiculaire à la rue Louis Ernotte pour mieux s’intégrer au site. Afin de ne pas donner un large effet de mur, les gabarits en front de rue seront limités à 2 étages (plus le rez-de-chaussée). Ils pourront aller jusqu’à 6 étages au fur et à mesure que l’on se rapproche du chemin de fer à l’est.

Dans ces 12 700 m2, 3 000 m2 de logements sociaux existants au nord de la passerelle seront rénovés et agrandis. 6 000 m2 de logements seront construits par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) avec qui une emphytéose sera signée. Ces logements seront donc aussi des logements sociaux.

À côté de cela, 4 000 m2 de logements seront réservés à d’autres opérateurs spécifiquement pour des publics fragilisés. Ces logements seront développés sur le modèle semblable au Community Land Trust. Autrement dit, les opérateurs construiront les logements mais n’achèteront pas le terrain, ce qui réduit les coûts d’investissement. La commune garde son foncier et les opérateurs pourront ensuite proposer les logements à la location à leur public cible (personnes isolées, personnes porteuses de handicap, femmes victimes de violences intrafamilial, etc. Les opérateurs et donc les publics qui bénéficieront de ces logements ne sont pas encore connus).

À noter que quelques bâtiments existent déjà sur la parcelle en dehors du bloc de logements sociaux. Ces derniers (excepté celui sur une languette de terrain privé) seront rénovés dans une volonté de préserver le patrimoine. On trouve parmi eux des bâtiments art nouveau et du XIXe. Des logements y seront intégrés.

Les potagers sauvegardés

Le terrain n’a pas attendu la commune pour s’animer, des potagers ont été installés par les habitants et depuis deux ans l’ASBL les Potagistes bénéficie d’une convention d’occupation précaire. “Les potagers seront maintenus, rassure d’emblée Anaïs Camus (Ecolo) échevine en charge du Logement et des Propriétés communales, qui suit la conception du plan depuis le début. Nous avons des fonds de Beliris pour les réorganiser. Actuellement ils sont clôturés et c’est chacun sa parcelle. Le but serait d’ouvrir les potagers à un modèle plus partagé pour les habitants et futurs habitants et l’ASBL pourra être un partenaire pour cela.”

Au sud, la “plaine aux corneilles” est également protégée des constructions contrairement au précédent PPAS. Seul un petit pavillon pourra être érigé afin d’y installer un point d’informations sur les animaux qui peuplent le site. Il devrait aussi pouvoir accueillir une classe qui viendrait visiter le terrain. La vocation pédagogique du lieu est clairement affichée par le collège ixellois. La plaine et les potagers devraient s’inscrire dans cette optique.

Parmi les autres aménagements prévus, on retrouve la réfection de passerelle qui relie le terrain à la rue des Merisiers au-dessus du chemin de fer. “Elle n’est pas adaptée. Ce sont de simples escaliers. Le but sera d’en faire une passerelle cyclo piétonne connectant ainsi le terrain au RER vélo et l’intégrant au maillage vert de balade entre le bois de la Cambre et le chant de cailles.” Au nord, l’actuelle sorte de cul-de-sac de la rue Louis Ernotte sera aussi transformée en “un vrai espace public vert digne de ce nom”.

Enfin, un bâtiment d’équipement collectif est programmé au sud, surplombé de deux étages de logements pour ne pas couper la vue des logements sociaux juste en face. Ce site accueillera probablement une salle polyvalente. “La demande des associations lors des consultations était surtout d’avoir une salle chauffée et éclairée. On vise la complémentarité avec ce qui existe déjà aux alentours à l’Akarova juste au sud ou à la maison de quartier Dries.”

”Sans scandale”

Le plan, qui a déjà bénéficié, dès le lancement de phase de conception d’une “concertation avec les usagers du terrain et les habitants aux alentours, y compris boitsfortois,” a été présenté aux élus du conseil communal ce mercredi soir. Côté socialiste où l’on est partie prenante dans la conception, Romain De Reusme, échevin des Finances se dit fier que le collège ait abouti sur ce dossier en conciliant environnement et logements. “Tous les logements seront publics”. Une méthode de travail “sans scandale” salué aussi par le bourgmestre. On se rappellera notamment la fracture Ecolo/PS au niveau régional sur le dossier de la friche Josaphat où 509 logements devraient être construits sur environ 40 000 m2, soit sensiblement la même surface que Varda.

Le PPAS Ixellois devra être approuvé au prochain conseil communal avant d’être soumis à l’enquête publique puis de passer devant la commission de concertation. C’est la région qui approuvera au non les cadres posés par ce plan. La commune espère une validation pour le printemps 2024. “Nous sommes déjà en discussion informelles avec la SLRB pour qu’une fois le plan validé les projets puissent se lancer rapidement.”