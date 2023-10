A Bruxelles, l’indexation des loyers pour les passoires énergétiques est de retour mais à certaines conditions : "je ne lâcherai rien"

À lire aussi

Ce que la socialiste redoutait le plus, c’est que certains propriétaires mettent en place une “double indexation” cette année afin de rattraper celle bloquée par la mesure prise en octobre 2022. En ce sens, elle a déposé une ordonnance, adoptée ce vendredi après-midi par le parlement bruxellois. Sur le site de Bruxelles-Logement, les locataires pourront calculer eux-mêmes de quel montant leur logement pourra être indexé par leur propriétaire. Un moyen pour les locataires de passoires énergétiques de surveiller si l’augmentation de leur loyer est conforme à la législation. C’est, pour l’heure, le seul mécanisme qui permet au locataire de se défendre face à l’inflation, déplore Nawal Ben Hamou. Et le dispositif n’est pas contraignant, c’est donc au locataire de surveiller son propriétaire.

Seuls 10 % des loyers concernés

Concrètement, qui risque de voir son loyer augmenter dès ce mois d’octobre ? Seuls les locataires dont le bail est enregistré et dont le logement dispose d’un certificat PEB. Soit un peu plus de 10 % des logements de la région bruxelloise, “l’indexation ne sera donc pas automatique”, commente Nawal Ben Hamou.

Assez pour se satisfaire de la situation, alors que l’inflation stagne à 4,7 % (deux fois moins que l’an dernier, mais deux fois plus que les 20 dernières années), que l’hiver est incertain et que l’Agence Internationale de l’Énergie estime qu’une pénurie de combustible serait probable cet hiver ? “Pour moi, c’est déjà l’urgence, affirme la socialiste. Tout augmente et le loyer est une dépense incompressible. Si l’inflation remonte à 5 ou 6 %, je retournerai au gouvernement plaider un blocage.”

Pas sûr, au vu de la période électorale et des échanges tendus lors du conclave budgétaire en cours, que les partenaires gouvernementaux lâchent la bride.