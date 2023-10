Aucun député régional à Woluwe-Saint-Lambert, une seule à Berchem… : voici les communes surreprésentées et sous-représentées au Parlement bruxellois

Les partis, pourtant unis aux communales, se voient scindés en différents groupes politiques au parlement : le PS tient 16 sièges contre 3 pour Vooruit, 16 désormais pour le MR contre 3 à l’Open VLD, 10 au PTB pour 1 au PVDA…

Mais outre cette particularité bruxello-bruxelloise, la région-capitale se distingue de la Flandre et la Wallonie par une circonscription unique. En terres wallonnes, par exemple, l’arrondissement de Namur envoie sept députés, le BW huit, Mons cinq… À Bruxelles, une seule circonscription : les listes englobent toute la Région et ne font pas de distinction géographique.

Mais en regardant de plus près, on se rend compte que certaines communes sont extrêmement bien représentées dans l’hémicycle bruxellois… et d’autres totalement invisibilisées.

Composition du Parlement bruxellois (septembre 2023) : répartition géographique du nombre de députés. ©IPM Graphics

Bruxelles, Schaerbeek et Anderlecht les mieux représentés

C’est une évidence : les grandes communes fortement peuplées se taillent la part du lion. À Bruxelles-Ville, entité la plus peuplée, on retrouve 13 députés régionaux. En seconde position, Schaerbeek avec 11 sièges puis Anderlecht avec 9 sièges.

Proportionnellement à leur nombre d’habitants, les communes de Forest (7 députés), Jette (6) et Watermael-Boitsfort (3) jouissent d’une représentation parlementaire nettement supérieure à la moyenne.

A contrario, d’autres entités sont totalement sous-représentées au Parlement bruxellois. Avec près de 60 000 habitants et dès lors la septième commune bruxelloise la plus peuplée, Woluwe-Saint-Lambert n’a aucun élu dans l’hémicycle. De même, les plus petites localités de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg ne disposent chacune que d’un siège. Ixelles, cinquième commune en nombre d’habitants, s’avère aussi sous-représentée au parlement avec seulement quatre sièges.

Bien sûr, à ces sièges de députés, il faut ajouter les membres du gouvernement, postes à plus haute dimension symbolique et stratégique : un ministre à Jette, une à Ganshoren, un à Ixelles, un ministre-président à Evere, un ministre et une secrétaire d’État à Schaerbeek et deux secrétaires d’État à Bruxelles-Ville.

”Tenir compte des arbitrages des partis entre le fédéral et le régional”

Contacté, Pascal Delwit appelle à la “prudence” par rapport à ces observations géographiques, qui ne reflètent pas totalement les résultats de 2019. “Des élus ont fait le choix de ne pas siéger, certains déménagent, certains se sont fait remplacer…”, note le politologue, qui constate toutefois “une cohérence par rapport à la taille des communes et le nombre de députés”.

Il attire également l’attention sur les couleurs politiques des communes. Chaque parti, en Région bruxelloise comme ailleurs, a ses fiefs historiques et confectionne ses listes par rapport à la sociologie de son électorat. La gauche a davantage d’élus à Forest, Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek. En revanche, ce sont dans les partis de centre-droit qu’on retrouve le plus d’élus du Sud.

”Il faut aussi tenir compte des arbitrages des partis entre le fédéral et le régional”, note Pascal Delwit, en donnant l’exemple du Parti socialiste et de Koekelberg, où deux sièges fédéraux ont été décrochés dans cette petite localité.

Quant à l’absence de siège à Woluwe-Saint-Lambert ? “Il peut y avoir des effets de génération.” Dans cette “place forte MR” devenue Défi, la figure omniprésente d’Olivier Maingain a pu “rendre difficile l’émergence d’autres candidats”.

Quoi qu’il en soit, alors que tous les partis sont en train, en coulisses, d’établir les listes, cette dimension territoriale constitue bien sûr un enjeu crucial de 2024.