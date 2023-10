Concours spécial Halloween : quelle est la maison la plus terrifiante de votre région ? Envoyez-nous les photos de vos plus belles façades

”Avertissement : entre si tu l’oses”. En se promenant dans la paisible et résidentielle avenue du Centaure à Woluwe-Saint-Lambert, une façade saute aux yeux dans le calme automnal. Araignées, citrouilles, squelette… et une majestueuse et effrayante sorcière qui trône devant l’entrée. Le visage verdâtre, les mains crochues. À ses pieds, un chien squelettique aux dents acérées.