Cuvette de WC, peluches et chambre de torture : 5 raisons de visiter l’expo “Rattus” avec vos enfants au Musée des Égouts

1. Rat des villes et rat des champs

On apprend vraiment plein de trucs dans l'expo "Rattus" au Musée des Égouts à Bruxelles. À commencer par faire tomber des clichés qui ont la dent dure. ©EdA - Julien Rensonnet

”Rattus norvegicus”, c’est “notre” rat d’égout bruxellois. Ce rat brun, ne le confondez pas avec “rattus rattus”, rat noir, roi des champs, fameux cambrioleur de moulins de notre imaginaire collectif et accessoirement pourvoyeur des grandes pestes. Vous pourrez comparer les deux rongeurs venus d’Asie grâce aux collections de l’Institut Royal des Sciences Naturelles aux forts relents de naphtaline. Cette distinction établie, vous serez prêts à en apprendre des tonnes sur le rongeur si à l’aise dans nos parcs et piétonniers. C’est un des apports de l’expo : la vulgarisation y permet aussi de renverser les idées reçues sur le rat. On apprend ainsi que ses dents sont d’une dureté propre à bouffer du métal ou qu’en tant que sinanthrope par excellence, le rat joue le rôle d’éboueur ou d’égoutier. Et que dire quand on le voit aider à déminer ou débusquer la tuberculose ? Enfin, ceux que le rat dégoûte apprendront peut-être d’où vient leur aversion…

2. À hauteur d’enfant

Pas mal d'humour saupoudre ce portrait du rat des villes. ©EdA - Julien Rensonnet

Le parcours commence par une… cuvette de toilettes. Un rat y interpelle votre enfant : “me penses-tu capable de prendre mon bain dans la cuvette des WC ?” Le rongeur est en peluche, mais des congénères naturalisés s’adresseront aussi à vos kets durant la petite heure que dure la visite. Celle-ci est vraiment conçue à leur hauteur. Les panneaux orange fluo qui distinguent le parcours “rattus” du circuit habituel du musée sont rédigés dans une langue simple et accessible, mais jamais niaise. Des modules interactifs ou sonores et des objets (tuyaux et plastiques rongés, crottes, restes de nourriture…) relancent l’intérêt. On croise pas mal de traits d’humour, comme en arrivant dans le “bed&breakfast” bruxellois des rats : la poubelle ménagère. Et des petites fresques font des clins d’yeux durant toute la visite. Qui se termine sur la belle collection de rats en peluche des égoutiers. Marrant.

3. Chambre de torture

Pièges mécaniques, toxiques ou électriques: l'expo "Rattus" nous donne un aperçu de l'ingéniosité sans limite de l'humain pour tuer le rat. ©EdA - Julien Rensonnet

Cages métalliques, pièges à glu, trappes artisanales à bouteille ou canette customisées, boîtes à électrocuter, cocktails de mort aux rats ou bonne vieille planche à ressort où coincer le boquet de frometon : l’expo prouve que l’inventivité humaine pour tuer les rongeurs n’a pas de limite. Sur les murs d’une “chambre de torture” à muridés, on s’amusera aussi de la galerie de publicités vintage vantant les mérites des marques Tord Boyaux, Tuvora et autre Rattox, “le chat en ampoules”. Très amusant aussi : les pubs télés compilées sur un petit écran où les rats, loin d’une boule de poils presque mignonne, sont grimés en horribles monstres squatteurs de maisons ou créatures maléfiques écorchées vives. Et on se demande encore pourquoi les rats nous dégoûtent…

4. Le rat se refait le portrait

C'est peut-être parce que Thomas Jean escamote la longue queue rose des rats de Bruxelles que le rongeur nous semble plus mignon qu'on croyait sur ses photos. ©EdA - Julien Rensonnet

Un œil vif, une oreille tendue dans la verdure, des moustaches alertes, une soif de milk-shakes inextinguible… En regardant les photos du naturaliste Thomas Jean dans les collecteurs du Musée des Égouts, on se rappelle que ce n’est pas un hasard si Disney dessine si souvent des rats dans ses films. Mais c’est qu’ils sont mignons, assis sur leur derrière, les pattes en avant ou les incisives plantées dans les sacs blancs ! En plus de ses clichés, le fondateur de La Minute Sauvage consacre aussi une de ses capsules documentaires au rongeur, qu’il débusque évidemment dans les boyaux s’écoulant vers la Senne ou à la Cage aux Ours. Avant de vous dévoiler le lieu où le rat est sans doute l’empereur du pavé bruxellois…

5. Un musée toujours aussi insolite

Même sans ses rats, le Musée des Égout reste un voyage insolite. Son parcours descend de plus en plus bas dans les entrailles de Bruxelles. Vous y entrez dans un des deux pavillons de la porte d’Anderlecht et traversez la chaussée de Mons pour remonter de l’autre côté en longeant l’eau en souterrain. On y entend les voitures en surface, on y voit quelques traces descendues des quartiers voisins, dont l’odeur nous donne indice sur leur nature… Effet “wow” garanti.

Même sans les superbes clichés de Thomas Jean de La Minute Sauvage, la visite dans les collecteurs vaut toujours le détour. ©EdA - Julien Rensonnet

+“Rattus”, expo thématique jusqu’au 16 juin 2024 au Musée des Égouts, porte d’Anderlecht à 1000 Bruxelles, du mardi au dimanche de 10 à 17h, 10€/gratuit < 18 ans. Family sunday chaque 3e dimanche du mois (dont ce 15 octobre 2023)