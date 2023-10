La charte a été développée dans le cadre d’un projet pilote de la Cities Coalition for Digital Rights, un réseau de villes qui promeut les droits numériques. La Ville de Bruxelles a consulté les services de l’administration mais aussi les acteurs du terrain et des experts. Elle a mené une analyse de terrain pour connaître les besoins des citoyens.

La charte reprend des actions rapides et des engagements, à mettre en place à l’horizon 2030.

Le document en cinq axes constitue un cadre de protection des droits des citoyens. Son champ d’influence induit des actions concrètes en matière de sensibilisation, de formation au numérique, d’élargissement de l’accès au wifi dans les bâtiments publics, de renfort de l’offre d’espaces numériques entre autres.

La charte tend à laisser au citoyen le choix du canal au travers duquel il contacte la Ville. Elle vise le partage des données du secteur public via l’open data. Elle encourage la culture de la participation citoyenne ou encore la mise à disposition de matériel informatique reconditionné à des asbl luttant contre la fracture numérique, etc.

Les domaines touchés sont aussi variés que l’emploi, la démocratie, l’environnement, la participation citoyenne, l’éducation, l’administration et bien d’autres.

”Nous avons le devoir de permettre à tous d’avoir un accès juste et équitable aux outils numériques et à une connexion internet. C’est pourquoi le vaste sujet des droits numériques est une priorité pour la Ville de Bruxelles. La charte souligne l’importance de prendre des mesures concrètes à court et à long terme”, a commenté l’échevin en charge de la Smart City et de la simplification administrative, Fabian Maingain.