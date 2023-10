Le festival "I Love Science" pose ses béchers et microscopes à Bruxelles

Béchers et becs Bunsen, circuits imprimés, microscopes, bras robotisés et lignes de code transformeront les sheds de Tour & Taxis en laboratoires pour que petits et grands puissent s'immerger dans le monde des sciences. Des dizaines de stands interactifs seront regroupés sur les différents thèmes du festival : art, technologie, créativité, espace, humanité, ingéniosité et nature.