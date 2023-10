Selon les projections du Crisp, sur la base du sondage de La Libre, le parti amarante ne disposerait plus que d’un siège à la Chambre des représentants. Le revers serait sérieux : le président François De Smet conserverait ainsi son siège de député, à l’inverse de son étoile montante, Sophie Rohonyi. À moins que François De Smet ne migre vers la Région en 2024 ?

En Région bruxelloise, son bastion historique, le parti amarante ne récolte que 6,9 % des intentions de vote. C'est 3 points de moins que son score des élections de 2019 dans la circonscription bruxelloise au Fédéral (10,28%), lors desquelles le parti s’était déjà légèrement tassé, tandis qu'à la Région, le parti avait obtenu 13,81 %...

Cette tendance n’est clairement pas positive pour l’ancien FDF qui affichait encore 9,6 % des intentions de vote en février, lors de notre dernier sondage.

De quoi inquiéter François De Smet, président de Défi, qui a reconnu récemment que son parti traversait “un trou d’air”.

Les causes de cette mauvaise passe ont été analysées en interne.

La ligne politique de Défi a été mise à mal. La gifle essuyée dans le dossier de l’abattage rituel a laissé des traces. Le parti s’est en outre montré divisé en plus d’une occasion, comme lors de l’affaire du burkini à la piscine de Schaerbeek. En cette occasion, Olivier Maingain, l’ancien président Olivier Maingain s’est à nouveau opposé publiquement à son successeur François De Smet. Cette cacophonie n’aide pas au redressement de Défi.

Pour ne rien arranger, le parti s’est fait braquer deux députés bruxellois (Sadik Köksal et Ariane de Lobkowicz) par le MR en moins de trois mois, et la même manœuvre de siphonnage est à l’œuvre dans des communes comme Schaerbeek.

Le parti a identifié ses faiblesses. François De Smet prévoit de recentrer l’expression du parti sur ses thèmes historiques, tels que la défense des francophones, la justice ou la fiscalité, en se focalisant moins sur la laïcité, un thème qui fâche.

Si cette traversée du désert se poursuit, le parti aura du souci à se faire quant à sa prochaine participation gouvernementale bruxelloise.

En Wallonie, Défi est sous le seuil électoral

Le score wallon ne sera pas de nature à consoler François De Smet, dont l’objectif avoué en 2024 est d’aller chercher un voire deux députés au Parlement wallon. Avec 4,5 % d’intentions de vote, le parti amarante n’atteindrait même pas le seuil électoral des 5 % en Wallonie, alors que c’était tout juste le cas lors de notre précédent sondage de février (5,1 %).

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.