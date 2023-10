Titres-services : une visite chez le client avant tout nouveau contrat et des sanctions pour les clients “au comportement abusif”

En imposant une visite préalable d’un représentant de l’entreprise de titres-services au domicile de tout nouveau client. “Cette visite permettra de s’assurer de la salubrité des lieux, du matériel mis à disposition ainsi que de la conformité des heures de prestation au regard de la charge de travail”, explique le cabinet du ministre bruxellois. De même, “une convention sera conclue entre l’utilisateur et l’entreprise agréée afin de rendre transparents les liens contractuels et les responsabilités à l’égard des aides-ménagères. En Wallonie, s’il est prévu de mettre en place une convention entre l’entreprise et l’utilisateur, celle-ci ne fait pas mention d’une visite préalable mais bien de visites ponctuelles durant les heures de prestation.”

Les clients “au comportement abusif” seront par ailleurs soumis à des sanctions. “Ils pourront être exclus et se voir interdire l’utilisation de titre-service pendant trois ans et, peut-être à terme, pendant cinq ans.” A titre de comparaison, la durée de l’exclusion est d’une année en Wallonie.

La réforme prévoit également un encadrement plus strict et une formation obligatoire de 16 heures pour chaque nouveau travailleur. L’encadrement vise les entreprises de titres-services, qui devront organiser deux entretiens individuels par an et un entretien collectif. Au cours de ces entretiens seront abordés les dispositifs de soutien à la formation, les échanges de bonnes pratiques, les comportements problématiques des clients, ou encore les instances à contacter en cas de discrimination ou de harcèlement.

Enfin, les aides-ménagères de plus de cinquante ans bénéficieront d’un allègement de fin de carrière. “Elles pourront devenir tuteur et mettre leurs compétences et leur expertise au bénéfice de l’accompagnement d’un collègue moins expérimenté. Le tuteur pourra assurer des formations sur le terrain, des entretiens individuels ou encore des visites sur le lieu de prestation pour vérifier la conformité des équipements mis à disposition par les clients”.

À Bruxelles, le secteur des titres-services emploie 21 393 personnes dont 95 % de femmes. 116 162 Bruxellois utilisent leurs services. Cette année, la Région bruxelloise finance les titres-services à hauteur de 290 millions d’euros. La difficile négociation budgétaire actuelle pourrait voir ce budget diminuer en 2024.