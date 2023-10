Depuis 2016, Audi Brussels a reçu 8 millions d’euros d’aide de la part de la Région bruxelloise

La secrétaire d’État en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) – qui répondait pour le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt (Défi) – n’a pas dévoilé les montants publics octroyés au constructeur allemand. “Nous sommes inquiets et préoccupés par décisions qui sont en train d’être prises par cette entreprise, l’un des acteurs industriels les plus importants de notre région”, a-t-elle remarqué avant de rappeler qu’Audi Forest ne peut pas bénéficier de la grande majorité des aides bruxelloises de par sa trop grande taille. L’entreprise n’a pas non plus sollicité d’aides publiques auxquelles elle aurait pu avoir droit.

En réalité, depuis 2016, Audi Brussels a bénéficié de plus de 8 millions d’euros d’argent public, via deux moyens : le congé éducation payé et les aides en recherche développement et innovation. Pour cette dernière branche, “Audi a été soutenu pour deux études de faisabilité et un projet de développement expérimental”, a précisé la secrétaire d’État Ecolo. Bien évidemment, Audi Brussels génère des recettes pour les finances bruxelloises.

Depuis 2016, Innoviris, l’institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation, a ainsi octroyé 5,51 millions d’euros dans ces programmes de recherche développement et innovation dans le cadre de projets Explore, Shape, R&D Project (RDIDS) et Feasibility Studies (FST) dont 3 millions en 2017 et un peu plus d’1,5 millions d’euros en 2018, soit un peu avant l’adaptation des chaînes de production aux modèles électriques.

Audi a également perçu des remboursements forfaitaires dans le cadre du congé éducation payé. Ce mécanisme permet aux employeurs d’envoyer leur personnel en formation tout en maintenant leur salaire via la réception d’une indemnité payée par la Région bruxelloise. Pour mémoire, Audi est passé de 400 à 1000 travailleurs en 2018-2019 et a procédé à la transformation de sa chaîne de production en mode électrique. À ce titre, Audi Forest a reçu jusqu’à 3 millions d’euros pour former ses collaborateurs et ouvriers.

Soit, au total, plus de 8 millions d’euros en moins de huit ans pour une entreprise qui emploie moins de 300 Bruxellois. À ce titre, l’entreprise avait signé une convention avec Actiris, le VDAB Bruxelles et Bruxelles Formation afin d’augmenter le nombre de travailleurs bruxellois chez Audi Forest. Actiris mettait en autres choses une “équipe sectorielle à disposition de l’employeur afin de répondre au mieux aux besoins et demandes en matière de conseil et de recrutement”, s’engageait à adapter son offre de formation selon les besoins d’Audi, etc. En contrepartie, Audi s’engageait “à communiquer toutes les offres publiées en externe et dont le lieu de travail est Bruxelles”.

Cette convention semble ne pas avoir porté ses fruits. En 2017, le ministre de l’Emploi de l’époque Didier Gosuin (Défi) tirait un premier bilan de cette convention, lancé moins d’un an plus tôt. “Depuis 2017, Audi Brussels a engagé 13 employés CDI et 76 intérimaires bruxellois”, annonçait-il après avoir indiqué que le taux d’emploi bruxellois au sein d’Audi Forest atteignait 12 %, en croissance. Las, hier Barbara Trachte annonçait que le taux d’emploi des Bruxelles chez Audi Forest était de 10 %.

Pour mémoire, la direction d’Audi Brussels a demandé une réunion de conciliation avec les syndicats au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale mercredi soir, a appris Belga auprès des syndicats.