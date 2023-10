Près de 60 000 habitants mais aucun député de Woluwe-Saint-Lambert : Olivier Maingain appelle Défi à placer un Woluwéen “à une place visible” en 2024

D'où viennent les députés? Composition du Parlement bruxellois à l'automne 2023. ©IPM Graphics

Un constat qui laisse quelque peu amer le bourgmestre Olivier Maingain (Défi). “Pendant longtemps, il y a eu davantage de représentants. Même trois à un moment, au début du Parlement bruxellois”, se souvient l’ancien président des amarantes. Député fédéral pendant 27 ans, ce dernier a été, pendant trois décennies, la figure woluwéenne du parti. “Mais maintenant, c’est le passage de témoin à une autre génération.”

Le bourgmestre et ancien député lance un appel à son propre parti pour qu’un Woluwéen soit en 2024 “à une place visible” sur les listes régionales. “Il faudrait un candidat en belle position. Nous sommes une commune où Défi arrive en tête, avec la majorité absolue la plus confortable de Bruxelles et avec une des plus grandes sections Défi. Cela rendrait justice à Woluwe-Saint-Lambert.”

Deux candidats en vue

Selon le mayeur, deux candidats “solides et avec une bonne expérience” se distinguent : Charles Six et Michaël Loriaux, tous les deux conseillers communaux et déjà candidats en 2019.

Quant au vétéran Olivier Maingain himself ? “Au communal, oui je me représente. J’ai encore une bonne condition physique (rires). Mon engagement est principalement municipal et je pense avoir fait mes preuves”, note celui qui dirige la commune depuis 2006. Une présence, de soutien, sur une autre liste n’est à cette heure pas exclue.