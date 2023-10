La cour d'assises de Bruxelles est saturée : plusieurs procès délocalisés à Nivelles dans les prochains mois

Le premier procès d'assises bruxellois de cette année judiciaire 2023-2024 à être délocalisé à Nivelles est celui de Rahmatullah Omarkhil, qui débutera lundi pour environ deux semaines. Ce ressortissant afghan né en 1995 est accusé d'avoir porté, le 24 avril 2021, un coup de couteau mortel à l'un de ses compatriotes, Irfanullah Nani Khel, né en 2002. Les faits s'étaient produits devant un "phone shop" de la chaussée de Haecht à Schaerbeek. Ils trouvent leur origine, selon l'enquête, dans un conflit né sur le réseau social Tik Tok entre deux groupes d'Afghans, l'un venant de Charleroi et l'autre d'Anvers.

Plusieurs dossiers criminels comme celui-là, du ressort de la cour d'assises de Bruxelles, devraient être délocalisés vers la cour d'assises du Brabant wallon ces prochains mois, mais le calendrier définitif n'est toujours pas finalisé, a-t-on répondu à Belga du côté du greffe. La cour d'assises de la capitale est confrontée actuellement à deux problèmes. D'une part, il est constaté une augmentation significative des dossiers entrants, alors que la cour se réorganise à peine après une mobilisation d'une grande partie de son personnel durant près d'un an pour mener le procès des attentats du 22 mars 2016 au Justitia à Haren.

Dans son discours de rentrée judiciaire le 1er septembre dernier, le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, a d'ailleurs confié son inquiétude au sujet de cette augmentation des dossiers criminels dans son arrondissement. Rien qu'en juillet et août derniers, six nouveaux dossiers pour meurtre ont émergé, a-t-il dit. "Au cours de l'année judiciaire écoulée (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023), ce sont ainsi pas moins de 44 nouveaux dossiers qui ont été ouverts dans l'arrondissement administratif et judiciaire de Bruxelles, dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient portés devant la cour d'assises. Cela représente trois à quatre crimes par mois", a-t-il développé.

D'autre part, des travaux importants ont actuellement lieu au niveau de la façade de l'aile droite du palais de justice de Bruxelles. Ils contraignent la cour d'assises à siéger ailleurs que dans la salle dédiée, dans d'autres locaux moins adaptés et pas toujours disponibles.

Si l'agenda des sessions d'assises à Bruxelles n'est toujours pas complètement déterminé, il apparaît que, selon des sources judiciaires, les procès s'enchaîneront de près les uns après les autres devant la cour dédoublée.