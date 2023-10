18 mois de prison et 24 000 € d’amende : le gérant d’une friterie schaerbeekoise condamné pour une affaire de faillite frauduleuse

”En 2020, le gérant d’une friterie sur la commune de Schaerbeek était en faillite et ne pouvait donc plus s’acquitter de ses dettes, notamment celles dues à la commune pour la location de son emplacement, rapporte la zone de police Bruxelles Nord dans un communiqué. Le travail de la Brigade Judiciaire Centralisée de la zone Bruxelles Nord a permis de détecter des infractions liées à la faillite frauduleuse. Le gérant n’avait pas fait aveu de faillite et avait créé une nouvelle société pour continuer ses activités sans prévenir la commune et sans purger ses dettes, ce qui est illégal.”