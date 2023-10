À Dilbeek, une contre-coalition de centre-gauche se met en place pour renverser la NVA et les libéraux

On sent, à Dilbeek comme ailleurs, l’effet de la réforme électorale flamande. Dès 2024, le bourgmestre sera, comme en Wallonie, automatiquement désigné. Prendra l’écharpe mayorale l’élu ayant obtenu le meilleur score de la plus grande liste de la majorité. Une nouvelle condition qui provoque à bien des endroits la mise en place de cartels préélectoraux.