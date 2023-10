Bruxelles regarde vers les conteneurs enterrés pour la gestion des déchets : une étude de 10 mois a été lancée

”À la demande d’Alain Maron, ministre bruxellois de la Propreté publique, l’Agence Bruxelles Propreté a lancé, en septembre dernier, une étude des performances de la collecte des déchets via conteneurs enterrés, annonce le ministre dans un communiqué. Il s’agira alors de préciser de manière plus détaillée la faisabilité opérationnelle d’une telle conversion et de s’interroger sur les modalités de sa mise en œuvre éventuelle. Premiers résultats attendus pour le printemps 2024.”

Depuis 2017 une vingtaine de dispositifs a déjà été installée en région bruxelloise notamment pour des grands ensembles de nouveaux logements. L’implantation de ces conteneurs pose des questions opérationnelles. On peut penser à l’accès à certains sites privés pour les équipes de Bruxelles propreté mais aussi au charroi qui devrait être adapté. La question de la gestion de l’entretien et du nettoyage des équipements doit aussi être posée de même que celle de l’efficacité du tri dans ce type de dispositif.

L’étude portera aussi sur les retours d’expériences d’autres villes qui ont mis ce dispositif en place comme Anvers, Barcelone, Rotterdam, Florence, Hambourg et Porto.

”À noter qu’une grande partie des déchets des ménages bruxellois (environ 24 %) sont déjà collectés en conteneurs à roulettes”, notamment dans les immeubles de grande taille. Les conteneurs enterrés sont aussi déjà présents à Bruxelles pour la gestion du verre.