Des militants protestent contre un projet de construction d'école et de logements eau Donderberg, à Laeken : "c'est irresponsable"

Cédé il y a plus de 50 ans par la Donation royale au CPAS de la Ville de Bruxelles, le Donderberg fait partie de l'ensemble constitué par le Jardin colonial, le parc Sobieski, les Jardins du fleuriste et les serres du Stuyvenberg. Il abrite non seulement des espèces rares de vers luisants, mais aussi des renards, des chauves-souris, de nombreux oiseaux et divers amphibiens.

Donderberg à Laeken. ©DR

En mars dernier, l'administration régionale bruxelloise de l'Urbanisme, Urban, a délivré le permis requis pour concrétiser le projet de construction d'une école francophone d'une capacité de 672 élèves sur le site du Donderberg.

Les riverains craignent notamment que dans le cadre de ce projet de construction, près de 200 arbres doivent être abattus, alors que "la nature urbaine comme celle du Donderberg est essentielle pour lutter contre l'impact de la crise climatique et la perte massive de biodiversité".

"C'est vraiment la dernière chance de protéger cette zone verte remarquable", a expliqué Eva de Vree, du collectif Save Donderberg. "Les plans de construction datent déjà de 2016 et ne correspondent plus du tout aux besoins de la ville aujourd'hui".

Greenpeace s'oppose également aux plans de construction. "Il est irresponsable de détruire inconsidérément la nature à Bruxelles. Nous demandons donc à Ecolo et Groen de prendre leurs responsabilités et de mettre fin à ce projet aussi inutile que problématique."