Deux supporters suédois tués à Bruxelles : voici l’auteur présumé, il se revendique membre de l’État islamique

Ce lundi vers 19h30, un individu vêtu d’une veste fluo a tiré à l’arme de guerre sur des supporters suédois présents à Bruxelles en cette soirée de match d’éliminatoires de l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède. L’assaillant, qui est arrivé au niveau du boulevard du Neuvième de Ligne et de Sainctelette en scooter, a tué deux personnes (qui seraient de nationalité suédoise) et en a blessé d’autres.