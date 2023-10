Tout au long du week-end, le public a ainsi pu profiter sur plus de 11.500 m2 d’un programme riche en activités “originales et ludiques” allant d’une démonstration de vol par le détenteur du record du monde d’hoverboard à une simulation de la ville du futur grâce à Lego et à l’IA en passant par la reproduction-simulation d’une aurore boréale via une installation artistique, énumèrent ravis Innoviris et visit.brussels à l’origine du projet.

Au total, 60 stands ont accueilli le public dans sept hangars thématiques sur le site de Tour&Taxis. Une série d’activités originales étaient également proposées dans huit science trucks disposés à l’extérieur. L’événement a aussi accueilli des conférences et des débats avec des spécialistes belges de l’aérospatiale.

Une journée scolaire était également organisée le premier jour, le festival ayant aussi pour objectif de donner aux plus jeunes le goût des sciences et de susciter ainsi de nouvelles vocations, rappellent les organisateurs du I Love Science Festival.