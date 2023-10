La première échevine claque la porte du collège de Watermael-Boitsfort : “je suis dans l’incapacité de poursuivre mon mandat de manière acceptable”

”En ces temps de crises environnementales et climatiques et avec le sentiment d’urgence grandissant qui est le mien, je suis dans l’incapacité de poursuivre mon mandat d’échevine de manière acceptable.” Voici comment Odile Bury (Ecolo) échevine a annoncé sa démission sur Facebook ce lundi matin. Échevine depuis 2018 à Watermael-Boitsfort, en charge de la Transition, de l’Environnement, de l’Hygiène, de l’Information et de l’Informatique, de la Jeunesse, de la Solidarité internationale, du Bien-être animal, elle quitte son mandat mais aussi le conseil communal.