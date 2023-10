Les Bruxellois payent leur eau 50 millions d’euros trop cher : “une taxe déguisée”, selon une étude publiée par la revue Brussels Studies

À lire aussi

Les eaux claires ? Il s’agit des eaux de pluies, de certaines eaux de drainage, de ruisseaux et d’étangs et de suintement (eaux claires parasites). Toutes ces eaux sont envoyées dans les deux stations d’épuration bruxelloises via le réseau d’égouttage, à raison de 130 millions de m3 par an. Brussels Studies estime qu’environ la moitié des eaux passant dans les égouts bruxellois sont des eaux claires.

”Une taxation déguisée”

”Il n’est pas justifiable de leur imputer les montants destinés à la lutte contre les inondations, la collecte et l’épuration des eaux de pluies et des eaux claires parasites”, analyse Brussels Studies qui voit ici un détournement du principe du pollueur-payeur : “les acteurs dont il est le plus simple d’obtenir une participation financière sont désignés comme pollueurs, sans véritable lien entre eux et la pollution.” L’auteur de l’étude estime qu’il s’agit ici “d’une taxe déguisée, intégrée au prix de l’eau et servant à financer sa gestion”.

Selon ses calculs, l’auteur de l’étude estime que la surcharge financière imposée aux consommateurs bruxellois atteint 51,4 millions d’euros. Soit un peu plus de 90 euros de trop chaque année par ménage ou 20 % du prix de l’eau (les recettes générées par la vente d’eau à Bruxelles sont estimées par Brugel à 254 millions d’euros). Plus en détail, environ 87,8 millions d’euros sont consacrés à l’assainissement des eaux de pluie et des eaux claires parasites chaque année à Bruxelles. “Comme la Région bruxelloise fournit un subside de 36,4 millions d’euros à Hydra, cela signifie que 51,4 millions d’euros sont directement à la charge des consommateurs d’eau. En vertu du principe de pollueur-payeur, cette somme ne devrait pas faire partie de la facture d’eau des consommateurs.” Pour mémoire, les ménages bruxellois paient leur eau 3,86 € par mètre cube et une redevance annuelle d’abonnement de 29 euros.

Le régulateur de l’eau Brugel et Bruxelles Environnement ont entamé une réflexion sur cette problématique. La piste mise en avant par Brugel consiste à taxer, via un système de redevance, le “pollueur” se base des surfaces imperméabilisées. Brugel prévoit des mesures compensatoires selon que la toiture est verdurisée, que le particulier ou l’entreprise dispose de citernes d’eau de pluie, etc. Xavier May émet néanmoins certaines réserves quant à cette piste. “Contrairement à ce qu’avance Brugel, cette redevance – sur base des surfaces imperméabilisées – violerait le principe du pollueur-payeur” dans le sens où “environ 15 % de la surface régionale est constituée de voiries et de trottoirs.”

À charge du budget régional

”Cela signifie qu’au moins un quart des surfaces imperméabilisées sont des infrastructures publiques qui bénéficient à tout le monde. Vouloir faire contribuer les communes ou la région gestionnaires de ces voiries pour un service public essentiel qu’elles offrent aux usagers semble peu cohérent. […] Seule la partie relative aux eaux de pluies ruisselant sur les surfaces imperméabilisées privées pourrait toute au plus leur être imputée.” L’auteur de l’étude privilégie la piste du subside régional, “il paraît raisonnable de mettre ce coût à charge du budget régional.”