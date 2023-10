”Avec passion, je me consacre plus qu’à temps plein en tant que bourgmestre de notre belle commune du Vlaamse Rand. La sécurité, la qualité de vie, le soutien aux associations et l’offre moderne à nos habitants restent des priorités importantes pour moi”, a commenté le mandataire nationaliste dans un communiqué.

Échevin depuis 2012, Desmeth tirera donc la liste “NVA, liste du bourgmestre” en octobre prochain. En 2019, la liste NVA avait obtenu 11 sièges sur 31. Une majorité avait dès lors été formée avec la seconde liste, le CD&V (7 sièges). Dans l’opposition, l’Union francophone avait récolté 7 sièges, Groen 2, et l’Open-VLD, Vooruit et le Belang un siège chacun.