"Un budget de survie pour éviter le naufrage électoral”, “3/10”, l’opposition fusille le budget 2024 du gouvernement bruxellois

De leur côté, Les Engagés déplorent qu’une “nouvelle fois, le gouvernement Vervoort a raté son objectif.” “Le gouvernement avait promis un retour à l’équilibre en 2024 avec un effort de 600 millions d’euros. Au final, il arrive à peine à 200 millions d’euros d’économie. Ce n’est qu’un tiers de l’effort promis ! Examen raté donc, avec un maigre 3/10. Et la dette s’envole de 5,5 milliards en 2018 à 13 milliards en 2024. Le Gouvernement actuel aura quasiment triplé la dette en une législature. C’est affolant”, s’étonne le président des Engagés bruxellois Bruxelles Christophe De Beukelaer.

À lire aussi

Les deux formations de l’opposition en profitent pour pousser leurs propositions. Ainsi, Les Engagés prônent la suppression des cabinets ministériels couplée à une réforme des administrations régionales, la réalisation d’un budget à base zéro (en reprenant tous les postes des dépenses et de recettes sans se baser sur le budget de l’année précédente), la restructuration et la fusion de certaines administrations et services publics et la diminution des investissements dans certains projets comme Kanal. Au PTB, on regrette “que ce gouvernement n’augmente pas significativement les charges d’urbanisme pour les gros promoteurs immobiliers afin d’augmenter le nombre d’équipements publics” et propose “une réforme fiscale du précompte immobilier pour le rendre progressif, afin d’alléger le cadastre pour les petits propriétaires et faire plus contribuer les multi-bailleurs et les grandes entreprises”.