Attentat à Bruxelles : reportage dans le quartier du terroriste, groggy après une nuit de stupeur, “c’était un type… propre du visage”

Pourtant, l’horreur a frappé Schaerbeek et le quartier Helmet, la nuit de lundi à mardi. Un quartier qui se parle : “on était au courant qu’il était revenu avant tout le monde, affirment H. et K., qui préfèrent rester anonymes. Il est passé au quartier avec sa moto et son gilet fluo, on a reçu des messages très clairs là-dessus.”

Bruxelles : Attenttats du 16 octobre 2023 . Un homme ouvre le feu sur des supporters suedois lors de la rencontre de foot entre la belgique et la suede. ©cameriere ennio

”Propre du visage”

Abdesalem L., 45 ans, “a carrément pété un plomb”, confient trois autres habitués du parc du Hamoir, eux aussi anonymes. “C’était un mec bien, un père de famille. On discutait peu mais on se disait toujours bonjour. C’était un type… propre du visage. Il passait, il allait prier, il revenait. Quand tu le voyais, tu n’aurais jamais pensé ce qu’il allait faire.” Pourtant, Abdesalem L. l’a fait. “Quand j’ai vu les vidéos hier soir, je ne voulais pas croire que c’était lui.”

Pourquoi ce basculement dans l’inexplicable violence ? “Une accumulation de problèmes psychologiques, le fait qu’il soit sans-papiers, les images du Coran brûlé en Suède… On n’en sait rien”, pose l’un des trois flâneurs du parc jouxtant la maison du tueur. Son ami émet une hypothèse : “un lavage de cerveau”. Par qui ? “Une secte, internet, de sombres réseaux…” Nombreux sont les Schaerbeekois qui confient déceler la présence d’obscurantistes dans leurs rues. “C’est une minorité, et c’est un phénomène qui diminue, rassurent H. et K., quotidiennement au contact des jeunes du quartier. On observe que ça touche surtout les jeunes. Ils ne sont pas dangereux, mais leurs idées sont radicales. Quand on les côtoie, on tente de les ramener dans le droit chemin.”

Personne à Schaerbeek n’a la réponse aux motivations qui ont fait basculer cet “homme pieux” dans l’horreur. Pas même sa femme, mère de cette “famille impeccable” décrite par les voisins, qui s’exprime dans Het Laatste News. “Je n’ai jamais rien remarqué ni vu de signaux. Nous étions un couple comme les autres. […] J’ai tout de suite eu peur qu’il revienne dans notre appartement à Schaerbeek. J’étais terrifié, j’ai attrapé ma fille et je me suis enfuie” vers un commissariat schaerbeekois où elle affirme avoir passé la nuit à collaborer.

”On a croisé le terroriste”

Il est 7 h 20 du matin quand Khalil, un retraité de la rue Van Oost, sort de chez lui pour conduire sa femme au travail. “Deux heures plus tard, elle m’a envoyé un message pour me dire qu’on avait croisé le terroriste, en sortant de chez nous, elle l’a reconnu en revoyant sa photo.” Entre-temps, Abdesalem L. s’est fait cueillir après un échange de tirs dans la rue où résident Khalil et sa femme.

Schaerbeek, rue Van Oost, le café Al Khaima, où le terroriste du 16 octobre a été neutralisé. ©cameriere ennio

Selon plusieurs témoins (indirects), l’assaillant serait allé prier à la Mosquée Kouba, à deux rues de là, où il aurait pris soin de laisser son arme empaquetée en dehors du bâtiment. Ensuite, il se serait installé au café Al Khaima, rue Van Oost, où un client l’aurait reconnu et prévenu les autorités. Quand on demande à Khalil ce que l’évènement a suscité en lui, il ne peut contrôler ses émotions. “Je suis désolé, c’est écœurant ! Tues des innocents, ça n’a aucun sens. C’est quoi cette mentalité ? !”

De la rue Van Oost au parc du Hamoir, toute la communauté musulmane partage ce constat. À la mi-journée, Soufiane passe devant la maison du tueur accompagné de sa fille. “Il ne représente pas l’Islam. L’Islam, c’est une religion de paix et d’amour, on ne cautionne évidemment pas du tout cet attentat, on le condamne.” Mais Soufiane et ses voisins veulent se focaliser sur autre chose : la préservation d’un quartier sain. “C’est calme ici, il y a une chouette ambiance, beaucoup d’enfants qui jouent… On est loin de l’image d’un Molenbeek en 2016, et ça ne le deviendra pas ça.”