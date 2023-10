Attentat de Bruxelles : la communauté musulmane de la capitale redoute les amalgames, “c’est pas l’islam mais ça va retomber sur l’islam”

À lire aussi

Peu craignent une hausse d’actes discriminatoires à leur encontre suite à l’attentat. Plutôt, ils déplorent un racisme ambiant. “Une femme qui te fixe tout le long de ton trajet de métro, c’est particulièrement oppressant,” nous confie Khadija, jeune femme voilée âgée de 16 ans. Salam, plus jeune de deux ans et assise sur le même banc, n’a pas encore expérimenté ce genre de regard : “C’est la première année que je porte le voile. Pour l’instant je n’ai rien ressenti. J’ai plutôt peur (d’un nouvel acte terroriste, NdlR).” Elle est la plus optimiste de la bande. “J’ai confiance, on (les musulmans) ne sera pas pris pour cible.”

À quelques mètres de là, nous croisons un autre groupe, formé entre autres par Marwan et Chadi. Ici, le ton change. “Le racisme est toujours là, ça ne va pas changer. Ce sont des gens qui serrent leurs sacs quand on passe à côté d’eux, des regards méfiants, des vendeurs qui s’inquiètent quand on rentre dans leurs magasins. Moi, je veux juste pouvoir prendre le métro sans que ça explose ou que je tombe sur un mec avec des Kalachs.” Ils sont plusieurs à nous parler de cette double peine : la peur face à des évènements traumatisants comme ceux de ce lundi soir et un sentiment d’oppression.

”On garde la tête haute et on fait avec”

Pour Nassim, un autre jeune du groupe, “il n’y a pas de solution, juste de l’espoir.” Marwan est moins optimiste : “il y aura toujours du racisme on ne pourra pas l’éradiquer.” Mais ce qui agace encore plus ce “Belgo-Belge qui connaît par cœur l’hymne belge” et dont le père est Belgo-Marocain, ce sont les amalgames entre communautés. “Marocains, Tunisiens, Italiens, musulmans, immigrés, etc., on confond tout. On nous met tous dans le même panier tout le temps. Il y a des bons et des mauvais partout. Même chez les Belges.”

Et quand on leur demande ce que ça fait de grandir et vivre dans cet environnement, les réponses sont fatalistes. “On est là. On garde la tête haute et on fait avec. C’est partout pareil de toute façon.”

”Ce genre d’acte détruit tout notre travail”

Les autorités musulmanes ont elles aussi rapidement réagi à l’attentat. Le rassemblement des musulmans de Belgique a eu ses premiers mots pour les proches des victimes : “Nous nous associons avec une profonde émotion à l’immense douleur et souffrance des familles et proches des victimes.” Avant de condamner “avec la plus grande force cet acte lâche, odieux et abject.”

Même discours à la Fédération de la jeunesse musulmane, association active en Fédération Wallonie Bruxelles : “nous tenons à adresser toutes nos condoléances aux familles des victimes. Deux pays ont été touchés lundi soir.”

Passé le choc, c’est – encore – la crainte du spectre des amalgames qui revient. “Se revendiquer de l’Islam et des musulmans pour commettre de tels actes est inacceptable”, insiste Ahmed Abdi de la Fédération. “On sait que d’autre personne vont être impactées, des personnes qui vivent en paix et qui vont faire l’objet de méfiance et d’amalgames. Ce genre d’acte détruit tout notre travail de lutte contre la radicalité. Il y a aura une période de méfiance. Ce sera dur mais on va s’en sortir, unis.”

Pour lui, aucun doute : “On sait qu’il va y avoir des amalgames : on a peur quand on ne se connaît pas.” D’où l’importance de “créer des ponts. Il faut rassurer, il y a un grand rôle politique aussi. Il ne faut pas mettre de l’huile sur le feu, il faut des rassembleurs. C’est facile d’avoir peur quand on ne se comprend pas. Il y a tout un travail social d’inclusion à faire. Chaque citoyen doit le faire.”