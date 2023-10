Attentat de Bruxelles : le bourgmestre empêché de Schaerbeek Bernard Clerfayt (Défi) demande la démission de la ministre Nicole De Moore

”La présence du terroriste en Belgique et à Schaerbeek était connue de l’Office des étrangers (OE) , mais n’a jamais été communiquée à la commune, ni a son service de police locale. En effet, quand il entre en Belgique, il introduit une demande d’asile auprès de l’OE, auquel il déclare une adresse. Il semble qu’aucune vérification n’est faite de la réalité de ce domicile ni s’il est seul ou accompagné (il apparaît qu’il a une fille, inscrite nulle part !).”

”L’OE l’inscrit donc en 2019 dans le Registre national à une adresse à Schaerbeek, sans jamais prévenir la commune, ni sans l’avertir de cette demande de domiciliation, pour veiller, comme pour tout Belge, à réaliser une enquête de police de domiciliation. C’est encore une fois l’Office des étrangers qui le radie du Registre national en février 2021. À nouveau sans prévenir les autorités locales !”

”En mars 2021, on lui refuse sa demande d’asile et on prépare un Ordre de quitter le territoire, un OQT. Mais sans adresse connue, il ne peut lui être signifié puisque l’OE l’a radié sans chercher à savoir ce qu’il devenait ni où il était allé. Ni sans prévenir à nouveau les autorités locales.”

”Après, on s’étonne que ce monsieur soit dans la nature”, tonne le Schaerbeekois. “Sur quelle base l’OE l’a-t-il radié alors qu’il semblait avoir encore une présence à Schaerbeek ? (Et tout cela, toujours sans contact ou transmis d’information aux autorités locales !) Il y a donc des défaillances dans l’inscription des demandeurs d’asile, dans la transmission d’info aux autorités locales et dans le suivi des personnes dangereuses par l’OE. Ces défaillances relèvent toutes des services de l’État

fédéral. Je demande la démission de Mme Nicole De Moor (et l’opprobre sur Sammy Mahdi), son prédécesseur.”

Le message de Bernard Clerfayt fait écho à la sortie de la ministre De Moor, tôt ce matin. Elle dénonçait implicitement la responsabilité de la commune de Schaerbeek. “L’auteur présumé a introduit une procédure d’asile dans notre pays en novembre 2019. Il a reçu une décision négative en octobre 2020 et a disparu des radars peu après. Il a été officiellement radié du registre national de la commune le 12 février 2021 et ne pouvait donc pas être localisé afin d’organiser son retour. Il n’a jamais séjourné dans un centre d’accueil Fedasil. Il n’a jamais été présenté par la police après une interception à l’office des étrangers pour permette le retour. À cause de cela, l’ordre de quitter le territoire, qui a été établi en mars 2021, n’a jamais pu être délivré.”