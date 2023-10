Dans la commune, l’assaillant et sa famille étaient bien connus. Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek, était présente sur le plateau de la RTBF ce mardi pour apporter de plus amples précisions sur la situation de celui qui était en séjour illégal sur le territoire belge.

”La famille était connue. Selon nos informations, il fréquentait une mosquée de laquelle il a été expulsé pour propos radicaux. Il faut souligner qu’il ne résidait pas à Schaerbeek. Il n’a jamais fait aucune demande à la commune et séjournait en situation irrégulière. Les informations dont on dispose actuellement proviennent de l’Office des Etrangers. Il n’était donc pas connu des services communaux”, répond la ministre.

Sa famille, qui provenait du quartier Helmet, ne posait pas de problèmes dans le quartier. Mais la bourgmestre ne craint pas de débordement. “On comprend l’émotion après une nuit mouvementée. Je ne pense pas qu’il y ait de débordement à craindre. La situation était calme dans les écoles. Je ne peux pas dire que la sérénité est retrouvée pour autant car il y a encore beaucoup de questions. Mais dans les écoles, c’était calme et tout est mis en place si les personnes ont besoin d’aide”, confie encore Cécile Jodogne.

C’est la zone de police de Schaerbeek qui a eu l’information pour pouvoir intervenir et neutraliser L. Abdesalem ce mardi matin. La présence policière continuera d’être importante dans le quartier pour les jours à venir : “Tous les devoirs d’enquête vont se poursuivre. On verra ce que cela donne. Il y aura une attention et une tension dans les jours à venir. Mais je ne pense pas qu’il y ait de lien à faire entre le terrorisme et Schaerbeek”, conclut la bourgmestre avant de souhaiter ses condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement à la personne encore hospitalisée.

