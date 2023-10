Dans une même rue, une école ouverte, une autre fermée : retour sur cette cacophonie venue de Flandre au lendemain de l’attentat

Bref, après un même attentat, deux réponses différentes selon les niveaux de pouvoirs. “On reçoit beaucoup de coups de téléphone. La situation est incompréhensible pour les parents”, témoignait de bon matin le bourgmestre woluwéen Olivier Maingain (Défi).

Une décision désapprouvée par le ministre

Alors que les francophones ont en effet gardé leurs établissements ouverts en se conformant aux recommandations fédérales (voir ci-contre), la Flandre a été le théâtre d’une cacophonie.

Dans la soirée, bien avant la conférence de presse des autorités fédérales, le réseau Go (grosso modo les athénées flamands) a annoncé ne pas ouvrir ses écoles en Région bruxelloise ce mardi. Une décision prise unilatéralement par le pouvoir organisateur, sans concertation avec l’administration régionale et non suivie par la coupole catholique. De bon matin, la mesure de Go a été vertement fustigée par le ministre compétent Ben Weyts (NVA). “Il n’y a aucune raison pour une fermeture générale des écoles à l’intérieur ou à l’extérieur de Bruxelles.”

Contactée, la coupole Go nous indique après coup ne pas regretter la mesure, prise en raison de l’incertitude et des informations lacunaires en soirée. Ce mercredi, les cours devraient reprendre normalement.

Différence de traitement également au niveau des administrations. En Flandre, il était explicitement demandé de ne pas venir à Bruxelles. “Les réunions sont déplacées dans les bureaux en dehors de Bruxelles, ou se déroulent en ligne”, avait annoncé dans la nuit le ministre Bart Somers (Open VLD).

Dans l’administration bruxelloise, mesures moins drastiques : le télétravail été “recommandé” mais n’était pas obligatoire. D’autres mesures étaient toutefois prises, comme la fermeture des guichets et de l’accès à l’Iris Tower pour les visiteurs.