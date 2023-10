À lire aussi

Il était un client occasionnel dans ce café, comme le confiait le patron à nos confrères de Sudinfo.

”C’est un client de passage. C’est un terroriste qui est venu chez moi, il a bu son thé et ils l’ont tué devant mon café et ça s’arrête là. Cela m’agace, c’est un terroriste qui a tué des gens hier et il se retrouve ce matin chez moi”, a-t-il réagi.