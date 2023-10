Nouvelle grève des professeurs à l’école Saint-Michel de Jette : “Une absence d’écoute et de réponse”

”La colère gronde à Saint-Michel, le climat social altéré, la perte de confiance vis-à-vis de la ligne hiérarchique et le mal-être vécu par une majorité des membres du personnel sont sans conteste les pires depuis le début de la crise”, peut-on lire sur le préavis de grève sur lequel nous avons pu mettre la main. “Les membres du personnel que nous représentons souhaitent interpeller une nouvelle fois le Pouvoir organisateur et lui demander de prendre les décisions qui s’imposent quant aux dysfonctionnements récurrents de la direction qu’ils n’ont eu de cesse de dénoncer depuis plusieurs mois et pour lesquels ils doivent malheureusement constater une absence d’écoute et de réponse du Pouvoir organisateur”.

À lire aussi

En juin dernier, une première grève avait déjà touché l’établissement et il nous revenait que cette atmosphère délétère se ressentait également du côté des parents. Eux-mêmes ressentaient des difficultés à entrer en contact avec la direction. Un papa d’élève nous avait d’ailleurs rapporté ressentir de “l’indifférence voire du manque de respect” lors des rares échanges avec le pouvoir organisateur : “Nous avons l’impression de ne pas avoir voix au chapitre et en ce sens nous soutenons totalement les professeurs qui vivent ça au quotidien”, soulignait notre interlocuteur.