Parfums, cartes cadeaux, fers à repasser… les frais de représentation continuent de faire débat, de nouveaux échevins concernés

”Chevalier blanc”, c’est par ces termes que le bourgmestre tennoodois, Emir Kir (ex-PS), qualifiait Pauline Warnotte, la conseillère communale très à cheval sur les questions de transparence dans la commune. “Elle s’attaque à Dorah Illunga pour affaiblir la majorité, ce n’est pas correct.” Pour le maïeur, l’écologiste a un agenda caché visant à rapprocher les verts de la branche PS du collège d’ici 2024.

Parfums et carte cadeaux

Quoi qu’il en soit, la Dernière Heure a mis le nez dans les frais de représentations des échevins évoqués par Emir Kir : Nezahat Namli, Philippe Boïketé et Loubna Jabakh. Comme Dorah Illunga, tous trois rentrent une part très conséquente de leur budget représentation en fast-food. Mais ce sont particulièrement ceux de la première citée qui retiennent l’attention. Un fer à repasser, 209 euros de draps de lit, 294 euros de literie, et une somme à quatre chiffres dans des parfums entre le 20 juillet 2018 et le 7 mai 2021, dont une facture faite… au nom de sa fille. Pour la socialiste, il s’agit là exclusivement de cadeaux offerts dans le cadre de ses fonctions. Concernant la facture au nom de sa fille, “c’est un parfum que j’ai acheté en ligne et ma fille avait un compte sur ce site, c’était plus facile”, justifie Nezahat Namli qui affirme n’avoir “rien à cacher”.

Philippe Boïketé et Loubna Jabakh, eux, ont dépensé plusieurs centaines d’euros dans des chèques-cadeaux depuis le début de leur mandat. “Je les utilise lors de remises de prix, de mariages où lors de cadeaux protocolaires pour lesquels je ne sais pas quoi offrir”, avance le premier échevin. Pareil pour Jabakh, “on est souvent invité dans le cadre de nos fonctions à des mariages ou des naissances”.

Les trois socialistes déplorent cependant que de telles informations se retrouvent dans la presse alors qu’ils affirment que l’opposition et les citoyens peinent à se procurer de telles informations. “On a une commune en faillite, avec une gestion chaotique et le bourgmestre monte des dossiers contre ses échevins, c’est pathétique”, tonne Boïketé.

Transparence

Emir Kir, lui, trouve cette position surprenante, “car les pièces relatives aux frais de représentation ont été communiquées pour tous les membres du Collège à la demande de l’opposition. On a donc ouvert de grands yeux pour les dépenses certains et détourné le regard pour d’autres. Indignation sélective, deux poids, deux mesures… Ce n’est pas notre vision de la transparence et dorénavant, avec les catégories de dépenses éligibles, la règle est claire pour tout le monde.”

Pauline Warnotte cible-t-elle volontairement Dorah Illunga dans sa stratégie ? L’écologiste s’en défend. “J’ai fait une demande en mars, j’ai envoyé plusieurs rappels, on m’a envoyé toutes les décisions du collège qui approuvaient les frais, je n’ai jamais eu les justificatifs.” Pourtant, Emir Kir confie avoir reçu un courrier de la tutelle sur lesdits frais de représentations, pointant notamment des frais problématiques chez d’autres échevins que Dorah Illunga, et évoquant notamment la question des… chèques-cadeaux.

Comme lors de la parution de notre premier article sur les frais de représentation de Dorah Illunga, ce n’est pas la nature des frais qui importe, c’est la surveillance de ceux-ci. “À Saint-Josse, on n’a rien à cacher. Tout est disponible, on était les premiers à faire des conseils communaux retransmis en direct. Prenons l’exemple du budget, on a imprimé 45 syllabus pour débattre en commission, aucun conseiller d’opposition n’est venu en chercher.”