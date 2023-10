Deux conseillers communaux molenbeekois accusent la majorité de faire des faux

Le Collège de la bourgmestre et des échevins modifie-t-il les ordres du jour de ses réunions “pour soustraire certains points au contrôle des conseillers communaux”, comme l’affirment Ahmed El Khannouss et Michel Eylenbosch dans La Capitale ? Les deux hommes ont en tout cas porté plainte auprès de la police et de la tutelle pour “faux en écritures authentiques et publiques par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”.