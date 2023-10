Nouvelle étape pour le futur stade de l’Union : un concours d’architecture pour réaliser le stade au Bempt, le projet définitif attendu pour juin 2024

Voici comment est présenté le concours d’architecture lancé ce mercredi par l’Union saint-gilloise en collaboration avec le maître architecte bruxellois (BMA). Pour rappel l’Union entend créer un stade qui remplit les conditions de l’UEFA, ce qui n’est pas le cas de leur stade actuel situé au parc Duden.

Dernière version du projet présenté auc riverains. ©D.R.

”En dehors des jours de match, le stade devra être un atout pour le quartier, refléter l’identité du club et s’intégrer harmonieusement dans le tissu urbain de Forest. L’ambition est de créer, en collaboration avec les bureaux ESA et KSS (qui ont déjà travaillé sur le dossier, NdlR), un stade innovant, empreint d’une approche durable, conçu pour résister à l’épreuve du temps.”

Dans un communiqué, la secrétaire d’État en charge de l’urbanisme Ans Persoons soutient la démarche de l’association avec le maître architecte pour “l’intégration du futur stade de football de l’Union dans son environnement sur le site du Bempt, à Forest.”

C’est la première fois qu’un concours de conception public est lancé pour stade en Belgique. “Nous souhaitons que le stade devienne non seulement un nouveau foyer accueillant pour les supporters, mais aussi un voisin exemplaire pour le quartier.”

Le communiqué de la secrétaire d’État indique également que le club et la commune de Forest souhaitent expressément préserver les qualités paysagères du parc du Bempt.

”Dernière ligne droite” : objectif juin 2024

Le délai de dépôt des candidatures se termine le 6 novembre 2023 à 11h. Le 14 novembre, les 4 candidats retenus seront invités à soumettre une offre, suivie d’une visite du site et d’un dialogue. La date limite de dépôt des offres est fixée au 22 décembre 2023 à 11h. Après délibération du comité consultatif, le contrat est attribué au lauréat en janvier 2024. Le projet définitif du nouveau stade est attendu pour juin 2024 et la demande de permis pourra ensuite être déposée.

Du côté du club, on se réjouit de l’investissement du maître architecte et de la région dans le projet de stade. “Avec la commune de Forest, nous poursuivons notre dialogue constructif dans la dernière ligne droite des négociations,” explique Philippe Bormans, CEO de la Royale Union Saint-Gilloise.

Beaucoup de questions en suspens

On retrouve un ton assez affirmatif dans tous ces communiqués alors que techniquement, l’accord n’est pas encore intervenu entre Forest, propriétaire du site et le club pour l’implantation au Bempt. La question de la mobilité est toujours à l’étude et de même que celle des incidences environnementales. Les discussions n’ont pas encore abouti non plus sur compensations que devra apporter le club à la commune qui devrait déplacer certains de ces équipements si le stade débarque sur le site envisagé par le club.

Avec ce concours d’architecture, l’Union souhaite simplement être prête à lancer directement une demande de permis si un accord aboutit. Mais coté communal, on s’interroge sur le timing. “Les candidatures ne pourront pas prendre en compte l’étude de mobilité qui est en cours et celle sur les incidences environnementales dont le cahier des charges vient d’être bouclé. Le fait de lancer un concours public était une demande de la commune peu importe le lieu envisagé”, nous glisse-t-on. Un peu plus loin de l’enthousiasme affiché par le club et la région, la commune estime que les discussions entre elle et l’Union ont repris “doucement” depuis la rentrée.