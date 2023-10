500 trams par jour rues Moris et Bréart à Saint-Gilles : “Le tram n’est pas adapté pour des petites voiries comme la nôtre”

La Stib prévoit notamment de refaire les rails pour les trams 81 et 97 qui empruntent l’axe, d’élargir les trottoirs en supprimant une vingtaine de places de stationnement et de passer la rue Moris à sens unique entre la chaussée de Waterloo et le carrefour Janson, du carrefour Janson vers la rue d’Irlande et de la chaussée de Waterloo vers la rue d’Irlande.

Claude déplore l’absence de réflexion autour de la place du tram sur ce petit axe. “On a 500 trams par jour, dans une rue très étroite. Cela entraîne des vibrations parfois toutes les 5 minutes.” Vibrations que nous avons pu constater. Si tous les trams ne font pas vibrer la maison de Claude, certains d’entre eux le font et de manière assez impressionnante. Même constat chez un ami de Claude un peu plus loin dans la rue, dans le virage des trams entre Lombardie et Moris.

”De 4 h 40 à 0 h 40 c’est sans interruption. Les pistes étudiées pour la rénovation de la voirie ne prennent pas en compte la santé des habitants. On a que 4 heures de sommeil garanties. Les trams sont idéals avec des sites propres qui sont possibles dans les grandes et larges artères en ligne droite. Le tram n’est pas adapté pour des petites voiries comme la nôtre.” La rue Moris, elle, est réputée pour être un des points noirs du réseau de la Stib vu son étroitesse. En 2021, 116 retards ont été occasionnés par des véhicules mal garés, empêchant le tram de circuler.

Claude craint que les réaménagements permettent d’accélérer la vitesse commerciale des trams et donc les nuisances. Il plaide pour une refonte du réseau sur cet axe. “Il faut réfléchir à une déviation, à un passage chaussée de Waterloo. Il faudrait aussi pouvoir adapter les modèles de trams en fonction de la fréquentation. Le matin, les grands modèles passent avec seulement 3 ou 4 personnes dedans. Pourquoi ne pas en faire passer de plus petits, voire un retour du trolleybus ?”

À la Stib, on répond surtout vouloir harmoniser les modèles qui circulent sur une même ligne. De plus, la Stib entend inciter de nouveaux clients à emprunter les transports en commun. Il faut donc permettre que ce nouveau public ait aussi de la place dans les trams. “On nous reprocherait aussi des trams saturés.”

Tapis antivibratoire : “trop court-termiste”

Pour les vibrations, la société de transport rappelle que, depuis les années 2000, “lors de chaque extension du réseau ou renouvellement de voies, on fait faire une étude prédictive par un bureau externe qui va faire des mesures dans le sol pour prédire le niveau vibratoire et déterminer quel dispositif doit être mis ou non en place.” La Stib utilise notamment des dalles flottantes : le rail, entouré de caoutchouc, est placé dans une dalle de béton, et cette dalle est posée sur un tapis antivibratoire.

Un système qui ne convient pas du tout Claude. “On a déjà eu ce genre d’équipements. C’est trop court-termiste. Pendant 2 mois, ça a été efficace mais après les vibrations sont revenues.”

La Stib complète : “des équipes de surveillances examinent le réseau dans le cadre de son entretien régulier. Ils regardent les rails, les joints, les appareils de voies… Cela permet de détecter des endroits où les rails sont usés, les joints endommagés ou autres, et de pouvoir y intervenir rapidement. Soit en travaillant sur les joints, soit en rajoutant de la matière au tram là où c’est nécessaire, soit en remplaçant les petites parties endommagées si c’est possible, soit en meulant les rails.” Des graissages des voies sont aussi réalisés. De plus “des améliorations technologiques sur les nouveaux modèles de tram (évolutions en matière de freinage, des roues, etc.) permettent aussi de réduire les vibrations.”

”Les résultats sur le terrain montrent que ces mesures améliorent grandement les vibrations liées au passage des trams. Les travaux réalisés rue de l’Aqueduc, (vers Trinité) avec pose de dalles flottantes, ont montré une réelle amélioration de la situation.”

”À quoi cela sert de réaménager une voirie entière pour augmenter la vitesse commerciale d’un tram sur 400 mètres ? rumine Claude. Il n’y a aucune remise en question de la Stib par rapport à la tranquillité des citoyens, ils appliquent toujours la même méthode. En attendant chez nous, les vibrations vont continuer et les places de stationnement diminuer. J’ai hâte de voir comment ça se passera lors des prochains déménagements quand des habitants devront placer de lift.”