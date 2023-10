Bruxelles : la vidéo de l’enfant armé d'un revolver au milieu de cagoulés qui arborent le drapeau palestinien provient du tournage d’un clip de rap

Dans un climat d’extrême tension lié à la guerre entre Israël et le Hamas, cette vidéo tournée à Bruxelles a interpellé de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux. On peut y voir, sur fond de musique rap, un enfant brandir un révolver, juché sur les épaules d’un autre individu. L’enfant est entouré par un groupe d’hommes masqués portant le drapeau palestinien. Les images sont tournées de nuit, devant une crèche située rue de la Querelle, dans le quartier des Marolles, à Bruxelles. Pour certains, il n’en fallait pas plus pour voir derrière ces images une manifestation publique de joie après l’attaque terroriste de ce lundi…

La vidéo a initialement été massivement partagée ce mardi par le compte d’extrême droite RadioGeona sur le réseau social X (anciennement Twitter) et sur Telegram. Comptant 250 000 abonnés, ce compte ne diffuse quasiment que des contenus anti-immigration.

Vue plus de 2 millions de fois en 48 heures, la vidéo a été repostée plus de 6000 fois. Mais certains politiques, comme Theo Francken, n’ont pas hésité à reprendre celle-ci pour la publier sur leur propre compte. L’ex-Secrétaire d’État N-VA à l’Asile a commenté : “Hier soir à Bruxelles, un enfant armé d’un revolver est glorifié par des gangsters arborant des drapeaux palestiniens. À l’éco-crèche 'Les Petits pas' dans la Krakeelstraat.” Quel enfer”.

Alexander De Croo dénonce de “la pure désinformation”

Interrogé par nos confrères de La Libre, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) a assuré qu’une enquête était en cours pour identifier les personnes et que la vidéo datait “de ce samedi, et non de ce lundi soir”. Mais le bourgmestre de Bruxelles ignorait sans doute que cette vidéo n’avait rien à voir avec les manifestations de soutien à la Palestine organisées durant ce samedi.

Elle provient en fait d'un tournage d’un clip de rap organisé par un groupe bruxellois nommé 7.62. Ce collectif de musique urbaine a publié plusieurs vidéos sur son compte TikTok montrant le tournage du clip d’une chanson baptisée “Panthère” et qui aurait eu lieu, à en croire la VRT, ce samedi soir. Et ce sont ces images qui ont été détournées de leur contexte et republiée par le compte Twitter d’extrême droite.

À la Chambre, durant les longues auditions consacrées à l’attaque terroriste de ce lundi, le Premier ministre Alexander De Croo est revenu sur cette séquence: “S’il y a quelque chose sur lequel vous devriez faire attention, c’est la communication d’une partie des membres de vos partis”, a lancé le Premier ministre après avoir fustigé notamment l'attitude du Vlaams Belang qui a relayé des fausses informations sur le Premier ministre suédois. “Ces derniers jours, et une partie des gens qui l’ont fait sont dans cette salle, une vidéo a été partagée. On y prétend que des personnes en Belgique auraient fait la fête après l’attentat. Avec un enfant qui est lancé en l’air et des drapeaux palestiniens. Une partie des personnes présentes dans cette salle l’ont partagée en commentant “Regardez ce qu’il se passe en Belgique. Il y a des gens qui font la fête quand il y a un attentat !”. Or, il est apparu aujourd’hui qu’il s’agit de pure désinformation. De la pure désinformation. Ce petit film est extrait d’un vidéoclip… qui n’a rien à voir avec l’attentat.”

Le Premier ministre a ensuite fustigé à nouveau les députés qui “diffusent des vidéos de désinformation pure, dont le seul but est d’énerver les gens, de les effrayer et de les polariser”.

Sur son compte TikTok, le groupe de rap avait initialement réagi au détournement de leur vidéo par l’extrême droite en affirmant qu’il ne soutenait “en aucun cas l’attentat à Bruxelles.” Si le compte TikTok a depuis été désactivé, une capture d’écran du message est encore visible en ligne.

Contacté par nos confrères de la VRT, un proche du groupe de rap 7.62 a également expliqué que l’arme visible dans le clip était factice. Quant à la présence d’un drapeau palestinien, le proche du groupe a affirmé “que cela n’avait rien à voir avec l’actualité” et que “les jeunes bruxellois soutenaient depuis longtemps les Palestiniens.”