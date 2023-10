Course poursuite avec un chauffard connu pour 30 faits dans les rues de Bruxelles et d’Ixelles

Ce 17 octobre, en soirée, la police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles a interpellé un chauffard après une longue course-poursuite dans les rues de Bruxelles et d’Ixelles. “Le particulier a attiré l’attention d’une patrouille lorsqu’il attendant au feu rouge à bord de son véhicule. Comme le conducteur avait déjà roulé à vive allure dans les rues plus tôt dans la soirée et qu’il avait réussi à échapper à la police, les policiers ont voulu procéder à un contrôle.”