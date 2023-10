Sans surprise, la tête de liste fédérale sera occupée par Sammy Mahdi, de Vilvorde. Au niveau flamand, le député de Beersel Peter Van Rompuy, fils d’Herman Van Rompuy, a été désigné.

À Bruxelles, Benjamin Dalle, actuel ministre flamand de la Jeunesse et des Médias, sera tête de liste à la Région bruxelloise. Bianca Debaets, unique parlementaire, sera quant à elle placée sur les listes du parlement flamand. En 2019, le parti centriste n’avait obtenu qu’un siège au Parlement bruxellois, et aucun au parlement flamand.

Wouter Beke sera la tête de liste du CD&V lors des élections européennes de juin prochain, a annoncé le parti démocrate-chrétien flamand mercredi soir. À Anvers, ce sera la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden qui sera tête de liste pour le scrutin fédéral, tandis que Tinne Rombouts occupera le même poste, mais pour les élections régionales.

Dans le Limbourg, le ministre flamand de l’Agriculture et de l’Economie Jo Brouns tirera la liste flamande et Nawal Farih en fera de même au niveau fédéral. Un duo féminin dominera les listes en Flandre occidentale : Hilde Crevits pour l’élection régionale et Nathalie Muylle, qui tentera de conserver son siège de députée fédérale.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem cherchera à attirer les voix des électeurs au niveau fédéral pour la Flandre orientale, là où la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor tâchera de se faire élire au parlement flamand.