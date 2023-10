Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort veut revoir la fiscalité sur les revenus du travail : “la capitale ne reçoit qu’une portion congrue”

Dans un contexte budgétaire particulièrement compliqué, le premier Bruxellois a rappelé que la Région bruxelloise prenait bien plus que sa part dans certaines politiques dépassant son strict champ institutionnel, notamment dans ses investissements en mobilité “surdimensionnés” du fait de l’afflux quotidien de 400 000 navetteurs dans la capitale, dans sa prise en charge des demandeurs d’asile, dans le sous-financement de la police bruxelloise (fédérale et locale) et de la justice, etc.

Pour le premier Bruxellois, “la capitale, centre d’emploi, ne reçoit qu’une part congrue de la taxation des richesses qui y sont produites, ni à l’impôt des sociétés ni à l’impôt des personnes physiques”.

”Je constate une situation”

Pour rappel, la Région bruxelloise consacre entre un quart et un tiers de son budget (1,7 milliard d’euros) à la politique de mobilité. “Aucune Région ne doit le faire car aucune n’accueille autant de visiteurs quotidiens. Bien sûr, la présence de ces travailleurs rapporte à l’économie régionale. Mais on sait très bien qu’au total, Bruxelles ne bénéficie pas du juste retour des richesses produites sur son territoire faisant l’objet d’impôts et de taxes. Et les divers mécanismes de solidarité, tel que Beliris ou le Fonds pour les Sommets Européens, si bienvenus soient-ils, ne compensent pas ce manque à gagner. Ils compensent encore moins d’autres dépenses, comme celles générées par la présence de dizaines de milliers de sans-papiers ou celles des très nombreux sans-abri relevant d’une autre compétence que la politique sociale de la Cocom”.

"Nous ne demandons pas à recevoir l'intégralité de ces recettes."

Rudi Vervoort assure ne pas “quémander pas des moyens”. “Je constate une situation.” Sans un “fédéralisme de coopération mature”, le socialiste menace de “reparler de la logique de la fiscalité sur les lieux du travail”. “Il ne serait pas anormal, dans un état au fédéralisme poussé, que les règles de la fiscalité s’inspirent de celles qui prévalent entre États. Et donc que la règle soit la fiscalisation des revenus du travail sur les lieux du travail. Mais nous ne demandons pas à recevoir l’intégralité de ces recettes. Nous Bruxellois, sommes solidaires. Et nous tenons à ce que l’État fédéral garde les moyens d’exercer ses missions.”